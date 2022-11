Southampton har fått ny manager

Mandag fikk Ralph Hasenhüttl sparken etter en svak innledning på årets sesong. Han måtte gå etter at laget røk 1-4 for Newcastle på hjemmebane i helgen. Like etter bekreftet Luton at Southampton fikk innlede samtaler med Jones, og nå er kontrakten, som varer til sommeren 2026, signert. Det opplyser klubben på sine nettsider.

– Jeg er veldig stolt for å ha fått denne muligheten. Det er en fantastisk klubb. Store deler av min familie er Southampton-supportere, og jeg ser veldig fram til å starte, sier walisiske Jones.

Han var til stede på stadion da Southampton kriget seg videre i ligacupen med seier over Sheffield Wednesday i straffesparkkonkurranse onsdag.

Klubben ligger på 18.-plass på tabellen i Premier League med tolv poeng etter 14 kamper.

49-åringen har gjort en solid jobb som manager i Luton. Til tross for at klubben opererer med et stramt budsjett, spilte klubben opprykkskvalifisering til Premier League sist sesong.

Jones har en fortid som spiller i Brighton. Han ble Luton-manager i 2016, og har siden hatt en kort periode i Stoke, før han returnerte til Kenilworth Road.

Hans første kamp som Southampton-manager blir mot Liverpool til helgen. Etter det venter en VM-pause før fotballen er i gang igjen til jul.