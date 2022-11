Klæbo må roe ned på treningen – skaden slipper ikke taket

Klæbo har trøblet med en skade i hamstringen siden midten av juli. I 17 uker har han slitt med skaden. På den tiden har han ikke gjennomført en eneste løpeøkt. Han har ikke kunnet gjennomføre en eneste økt av den tradisjonelle myrtreningen i Bymarka i Trondheim. Klæbo har trent alternativt i jakten på å bli bra til sesongstart.

Torsdag møtte han utvalgte medier, blant dem NTB, til Teams-intervju. Der sa Klæbo at han nå skal roe ned på treningen for å se om skaden kan leges fortere.

Er i Livigno

Grepet med å redusere treningsbelastningen ble iverksatt for et par dager siden. Mandag var han kun ute på en gåtur. Tirsdag skulle han gjennomføre to rolige økter på ski for å bedre blodsirkulasjonen i hamstringen, samtidig som han skulle få behandling i to økter a fire timer.

– Åpenbart har ikke det jeg har gjort til nå vært en suksess, i og med at jeg fortsatt sitter her med en skade. Da har man måttet gjøre andre grep. Vi har tatt en sjefsavgjørelse på å trene mindre i noen dager for å se om ting kan leges fortere. Dette er selvsagt kjedelig, sier han.

Morfar og trener Kåre Høsflot har vært sammen med barnebarnet i Livigno siden forrige mandag.

– Status per i dag er at vi ikke vet hva morgendagen gir. Det er klart at vi blir utålmodige. Vi trodde at skaden skulle leges innen åtte til 12-14 uker. Nå er det gått 17 uker, men det har ikke vært voldsom mye bedring å spore, og det er et problem, sier Kåre Høsflot.

«Murrer» i låret

Klæbo sier at det stadig «murrer» i det skadeplagede låret i enkelte perioder, og at han har mottatt mye intensiv behandling den siste tiden. Han ønsker ikke å si noe om hvem som hjelper ham med å bli bedre.

– Jeg får ekstern hjelp, og det er gjort i dialog med forbundet. Mens det normale på samling er trening, spising og soving, er det nå mer behandling, spising og soving. Det går ikke an å leve mer strikt enn det jeg gjør nå. Dette er noe helt annet enn det jeg har gjort til nå, og jeg håper at det fører til at vi havner på den riktige siden og at vi får bukt med skaden så fort som overhodet mulig. Jeg gidder ikke å sitte og vente på at det skal bli bra igjen. Vi må ta ordentlige grep, og det er det vi har gjort nå, sier Klæbo.

Han er krystallklar på at han langt fra er der han skulle ønsket at han skulle være.

Langrennsstjernen har tidligere bekreftet at han står over sprinten når langrennsløperne sesongåpner på Beitostølen neste helg. Det handler om å spare kroppen.

– Det er i klassisk sprint at jeg er lengst unna, og det er da at denne murringen vil være der om jeg tar i. Det er det jeg er mest usikker på, sier Klæbo på spørsmål fra NTB.

Klæbo skal etter planen gå begge distanserennene på Beitostølen, men akkurat nå hefter det usikkerhet rundt den planen.

– Det er vanskelig å si noe lenger fram enn det som skal skje i morgen. Jeg kommer til å ta en avgjørelse om Beitostølen mot midten eller mot slutten av neste uke, sier 26-åringen.

Tror ikke på seier før jul

Trønderen reiser hjem fra Italia fredag. Det store og ubesvarte spørsmålet er i hvilken grad skadeproblemene vil påvirke resultatene denne sesongen.

– Jeg blir overrasket om jeg vinner skirenn før jul, men det er slik status er, sier Klæbo.

Sesongens store mål for langrennsløperne er Planica-VM i Slovenia i februar. Før den tid er det Tour de Ski med start i romjula. Hva som skjer rundt Klæbos deltakelse der, er usikkert.

Verdenscupen starter i finske Ruka siste helgen i november. Det er heller ikke sikkert at Klæbo stiller der. Men Klæbo har friplass og er ikke avhengig av å kvalifisere seg.

Hvis det ender med at Klæbo ikke kan konkurrere, kan det skje at han returnerer til høyden tidligere enn planlagt. I utgangspunktet skulle han ned igjen foran verdenscuprennene i Davos 17. og 18. desember.

– Akkurat nå er det viktigere å bli friskmeldt fra skaden enn å gå skirenn, og behandling er viktigere enn trening.