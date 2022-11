Blatter på PR-offensiv før VM: – Kan ikke skille sport og politikk

Sveitseren er den siste tiden blitt intervjuet av flere medier. I tillegg har han deltatt i dokumentarer fra France 2 og Netflix. Blatters åpenhet skjer kort tid før fotball-VM sparkes i gang.

Onsdag la danske Ekstra Bladet ut et intervju med mannen som satt på toppen av Fifa mellom 1998 og 2015. Der deler Blatter flere historier fra sin tid som forbundspresident, og noen av dem er oppsiktsvekkende.

Han trekker blant annet fram et møte med Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi.

– Vi snakket om at VM skulle til Afrika. Gaddafi sa at det var en vidunderlig idé, og han mente jeg skulle gi hvert land i Afrika én kamp og legge finalen i Libya, hevder Blatter.

Minglet med statsledere

Han var opptatt av å omgå statsledere fra alle deler av verden. Der forgjengeren João Havelange mente man ikke skulle blande politikere inn i fotballen, hadde Blatter et standpunkt som var stikk motsatt.

– Man kan ikke skille sport og politikk. Fifa er i politikken, mener 86-åringen.

Korrupsjonssakene som rystet verdensfotballen i 2014 og 2015, førte til at Blatter måtte gå av som president. Tidligere i sommer ble han i likhet med tidligere Uefa-sjef Michel Platini frikjent for korrupsjon i en sveitsisk domstol. Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen.

Erkjenner feil

Blatter erkjente nylig at det var feil å tildele Qatar fotball-VM for menn. Det gjorde han i et intervju med avishuset Tamedia.

– Det var et dårlig valg. Og jeg var ansvarlig for det som president på den tiden.

Han har selv sagt at han stemte på USA. Amerikanerne tapte den siste runden i tildelingsprosessen da Qatar fikk mesterskapet i desember 2010.

VM starter 20. november og varer til 18. desember.