Bisarr situasjon i håndball-EM: – Føler oss tråkket på

Spania ledet 23-20 med under ett minutt igjen av kampen i Podgorica. Da fant spanske Jennifer Bermejo det for godt til å skyte langt over mål fra egen banehalvdel. Tyskland gikk deretter rett i angrep og reduserte til 21-23.

Det gjorde at Tyskland avanserte fra gruppespillet, men viktigst ga scoringen Spania to poeng inn i mellomrunden. Polen røk dermed ut av EM. Spanske Paula Arcos løftet armene i været og jublet etter Tyskland scoring, noe som vakte reaksjoner.

Lagene får kun med seg poeng tatt mot lag som også går videre til mellomrunden. Derfor var det best for Spania at det ble Tyskland, siden spanjolene tapte 21-22 for Polen. Hadde de vunnet med tre mål, hadde Polen gått videre og Spania stått uten poeng i mellomrunden.

Polens norske trener raser

Det europeiske håndballforbundet (EHF) sier at de ikke skal etterforske situasjonen.

«Det er ingen situasjoner fra kampen som utløser en sak», skriver de, ifølge Ritzau.

Den polske landslagssjefen, norske Arne Senstad, sier at han og laget føler seg tråkket på av situasjonen. Han mener EHF burde ilagt Spania sanksjoner.

– Man blir jo forbanna når man ser at det gjøres på en så bevisst måte. Det er i hvert fall ikke fair play, sier han til TV 2 og legger til:

– Vi føler oss jo veldig tråkket på. Det blir gjort så tydelig at de ønsker at Tyskland skal score, de kunne i det minste dekket over det bedre.

– Vanvittig

Det danske kommentatorteamet reagerte sterkt på hendelsen.

– Nei, nei, nei. Det er jo helt vanvittig, sa profilen Peter Bruun Jørgensen på danske TV2s sending. Han fortsatte med å kalle det «stygt» og et «kjempeproblem».

Torsdag tok han til orde for at alle gruppespillskamper skal gjennomføres samtidig for å hindre at lag kan utnytte et resultat.

– Det er på nippet til å være en skandale. Spania utnytter regelverket på det groveste, la sidekommentator Jonas Nyhøj til.