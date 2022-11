Verdenscupsprinten i Milano flyttet til Livigno

Det melder Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) tirsdag.

FIS skriver at bakgrunnen for flyttingen til fjellandsbyen lenger nord i Italia skyldes det de beskriver som «den kritiske energistatusen», og som gjør at det blir svært kostbart å produsere kunstsnø som skulle legges ut i storbyen Milano.

Det opprinnelige rennprogrammet skal gjennomføres som planlagt i Livigno.

Livigno er et kjent sted for mange norske langrennsutøvere. Senest i høst har landslaget for kvinner og mennenes Johannes Høsflot Klæbo hatt tilhold der.