Tirsdagens direkte TV-sport

14.00: Tennis, ATP-turneringen Next Gen ATP Finals. Verdens beste tennisspillere under 21 år møtes til dyst i Milano. Første spilledag. (Eurosport N)

18.00: Fotball, kvalifisering til Eliteserien for menn 2023, andre runde: KFUM Oslo - Kongsvinger fra Intility stadion. Se omtale foran. (MAX)

18.00: Håndball, EM-sluttspill kvinner i Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro, gruppespillet (3. runde): Gruppe A: Kroatia - Sveits fra Ljubljana. (TV3)

18.00: Innebandy, VM for menn i Sveits, gruppe A: Norge - Finland fra Zürich. Norge tapte 6-7 for Slovakia søndag kveld, mens finnene tapte 5-7 for Sveits. Finland har to poeng, Norge ett. (TV2 Sport1)

18.30: Fotball, tysk Bundesliga menn: Wolfsburg - Borussia Dortmund fra Volkswagen-Arena. (Vsport1)

18.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn: FC St. Pauli - Holstein Kiel fra Millerntor-Stadion. (Vsport+)

19.00: Fotball, spansk La Liga: Elche - Girona fra Estadi Manuel Martinez Valero. (TV2 Sport Premium)

19.30: Tennis, ATP-turneringen Next Gen ATP Finals. Verdens beste tennisspillere under 21 år møtes til dyst i Milano. Første spilledag. (Eurosport N)

20.00: Fotball, spansk La Liga: Athletic Bilbao - Real Valladolid fra Estadio San Mamés. (TV2 Sport Premium2)

20.30: Håndball, EM-sluttspill kvinner i Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro, gruppespillet (3. runde): Gruppe A: Norge - Ungarn fra Ljubljana. Se omtale foran. (TV3)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga: Bayern München - Werder Bremen fra Allianz Arena. (Vsport3)

20.45: Fotball, engelsk ligacup: Bournemouth - Everton fra Vitality stadium. (Vsport1), Leicester - Newport County fra King Power stadium. (Vsport2), Watford - Reading fra Vicarage Road. (Vsport3)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL): New York Rangers - New York Islanders fra Madison Square Garden. (Vsport1), New Jersey Devils - Calgary Flames fra Prudential Center. (Vsport2)

04.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken - Nashville Predators fra Climate Pledge Arena. (Vsport2)

04.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings - Minnesota Wild fra crypto.com arena. (Vsport1)

