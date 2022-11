Seile-VM til Oslo i 2024

Mesterskapet ble tildelt KNS under ORCs (Offshore Racing Kongress) årsmøte i helgen. Mesterskapet er lagt til Oslo og skal gå 10.-15. juni.

I VM legges det opp til start i Oslo og målgang i Tønsberg. Mesterskapet skal gå parallellt med Færderseilasen. VM-seilasen starter derimot to dager tidligere enn den tradisjonelle "Færdern" som arrangeres i 2024 for 77. gang.

– Etter suksessen under europamesteskapet i ORC (storbåt) på Hankø i sommer, er vi veldig glade for å få tildelt verdensmesterskapet for storbåt med to seilere om bord i hver båt i 2024. Det er veldig gøy å arrangere store mesterskapet som dette, men vi håper også at dette blir et framtidig løp i Færderseilasen, for de som ønsker en lengre seilas, sier generalsekretær i KNS Anders Kristensen i en pressemelding.