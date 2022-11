Her er Danmarks tropp til fotball-VM – flere plasser holdes åpne

I beste sendetid på dansk TV 2 presenterte Hjulmand navnene på en rekke av spillerne som skal være med til det kommende sluttspillet.

Landslagssjefen kan ta ut 26 spillere til VM, men valgte å nøye seg med 21 mandag. Hvem som får de fem siste plassene venter han noen dager med å avgjøre.

– Vi har fortsatt noen spillere vi må se an. De fleste av spillerne våre har to kamper igjen før VM. Noen skal komme tilbake i kamp. Men la oss si at det er 10-12 spillere som kjemper om de siste plassene, sa landslagssjef Hjulmand.

Tengstedt ikke med

Én av spillerne det hefter usikkerhet rundt er Brentford-spiller Christian Nørgaard. Han har slitt med skade i lengre tid, men skal etter planen spille klubblagets ligacupkamp mot Gillingham tirsdag. Kommende helg venter så Manchester City.

– Nørgaard er en viktig spille for oss. Nå har han vært ute i lang tid. Vi håper han kommer godt gjennom de kommende kampene. Både i forhold til skaden han har slitt med, men også at han likner den Christian vi kjenner, sa Hjulmand.

Ikke overraskende figurerte ikke Rosenborgs Casper Tengstedt på listen over navn som ble presentert mandag. RBK-profilen har levert strålende i Eliteserien denne sesongen, men har så langt ikke fått sjansen på landslaget. Kampen om spissplassene i den danske troppen er tøff.

Eriksen tilbake i mesterskap

Troppen som ble presentert mandag inneholdt imidlertid en rekke navn som på forhånd var ansett som sikre kort: Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Pierre Emile Højbjerg, Christian Eriksen, Joachim Andersen, Andreas Christensen og Thomas Delaney.

De betyr at Christian Eriksen er klar for et nytt mesterskap etter den dramatiske hjertestansen under det forrige EM-sluttspillet.

Det danske landslaget samles mandag 14. november for å starte oppkjøringen til Qatar-VM. Samme dag må den endelige VM-troppen meldes inn.

– Troppen vil bli komplettert i løpet av uken, sa landslagssjef Hjulmand.

Samtidig kan det også gjøres endringer i dagene som følger deretter, men det er under forutsetning at det oppstår skader.

Troppen:

Målvakter: Kasper Schmeichel (OGC Nice), Oliver Christensen (Hertha Berlin).

Forsvarsspillere: Daniel Wass (Brøndby IF), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United), Joakim Mæhle (Atalanta), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Simon Kjær (AC Milan), Andreas Christensen (FC Barcelona), Joachim Andersen (Crystal Palace), Victor Nelsson (Galatasaray).

Midtbane: Thomas Delaney (Sevilla), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Christian Eriksen (Manchester United), Mathias Jensen (Brentford).

Angripere: Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Kasper Dolberg (Sevilla), Mikkel Damsgaard (Brentford), Jonas Wind (Wolfsburg), Martin Braithwaite (Espanyol), Andreas Cornelius (FC København) og Jesper Lindstrøm (Frankfurt).