Arsenal-spiller skrur av TV-en under Qatar-VM: – Vanskelig å snakke om

– Det er tøft, sier 23-åringen som er lagkamerat med Frida Maanum i Arsenal.

– Som et landslag har vi alle sterke verdier. Mange av disse verdiene gjenspeiles ikke på den måten vi ser i Qatar. Det er en tøff samtale å ha, og det er mye dialog rundt det, fortsetter hun.

Sist uke skrev Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) angivelig til deltakernasjoner og oppfordret alle til å «fokusere på fotballen». Det engelske fotballforbundet (FA) sluttet seg til ni andre forbund som svarte med at de vil snakke opp menneskerettigheter.

– Personlig kommer jeg til å støtte herrelaget, men jeg kommer ikke til å se på. Jeg synes det er vanskelig å snakke om, sier Wubben-Moy.

[ Slik spilles fotball-VM ]

England-forsvareren mener det er riktig at idrett og politikk ikke skilles.

– Sport er et veldig sterkt middel for endring. Å undervurdere det ville vært naivt, synes jeg. Jeg har satt mange spillere ha sterke synspunkter, og jeg hyller dem og ønsker dem lykke til med å uttrykke det gjennom dette verdensmesterskapet, sier Wubben-Moy.

Valget av Qatar som vertskap for fotball-VM er kritisert fra flere hold. Golfstaten har fått omfattende kritikk for sitt forbud mot homofili, behandling av personer tilknyttet LHBT+-miljøet og for manglende respekt for kvinners rettigheter.

Wubben-Moy vil ikke gå inn i aktuelle spilleres valg om eventuelt å boikotte mesterskapet.

– Det er et verdensmesterskap, og for mange av disse spillerne vil de kanskje aldri spille i et VM igjen, så jeg kan ikke kommentere at de velger å dra, for mange ville tatt det samme valget.

VM i Qatar starter 20. november og varer til 18. desember.