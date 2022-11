Sterk avslutning førte Hovland opp i topp ti i Mexico

Totalt endte han opp med 16 slag under par etter fire dagers spill. Han lå på delt 10.-plass da dagen var over, men ikke alle spillerne var ferdigspilt.

Viktor Hovland klatret fra 14.- til 7.-plass under lørdagens runde i Mexico. Da lå han totalt 13 slag under par og var ni slag bak lederen Russell Henley. Henley styrer mot en soleklar seier. Han var fem slag for nestemann da tre hull gjensto og var hele ni slag foran Hovland.

Etter to hull på par fikk nordmannen trøbbel på det tredje hullet søndag. Da måtte 25-åringen tåle en dobbeltbogey. Det tok ikke lang tid før han rettet opp noe av inntrykket siden han klarte birdie både på hull fire og fem. Hull seks, sju, åtte og ni endte alle på par for ham, før det kom en ny birdie på det tiende.

Deretter kom det tre nye hull på par før det igjen var duket for en lang birdieputt på det 14. hullet. Også hull nummer 17 endte med birdie, og han avsluttet dagen med par på det siste hullet.

Nordmannen har vunnet denne turneringen de to siste årene. To av hans tre seirer på PGA-touren har kommet nettopp på Mayakoba-banen i Mexico.

