Lundby ber hoppsporten ta vektgrep

Lørdag gjorde totningen comeback internasjonalt etter å ha vært borte fra hoppsporten i over 600 dager. Hun har vært åpen om egne vektproblemer.

Det er en tematikk Lundby fortsetter å fronte. Hun håper det vil komme endringer på sikt.

Fem kilo

– Mitt ønske er at det er mulig å hevde seg selv om du er fem kilo for tung. Fem kilo er ikke veldig mye, men det blir ganske mange meter i bakken, sier hun til NRK.

Lundby mener det er flere ting som kan gjøres for å redusere betydningen av vekt.

– For eksempel kunne dressen til en som er litt tyngre, vært større. Eller du kan ha enda lengre ski. Det hadde kompensert for den ekstra vekta. Da hadde det dreid seg mer om det tekniske og fysiske ellers.

Hun innrømmer at det er en utfordring å endre regelverket som gjør sporten rettferdig for alle. Renndirektør Sandro Pertile i FIS sier til NRK at forbundet er opptatt av problematikken Lundby løfter, men understreker at vekt er en viktig forutsetning for å prestere.

Gjorde comeback

– Du skal fly, og du må være lett. Det er en egenskap man må ha, men vi må prøve å forhindre de ekstreme utfordringene rundt det.

Lundby gjorde comeback i verdenscupen lørdag i Wisla i Polen der hun ble nummer 16.

Silje Opseth gikk helt til topps. Søndag går det andre rennet i verdenscupen klokka 12.00.