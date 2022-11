Første svenske pallplass i hopp på 30 år

Opseth tok lørdag sin andre verdenscupseier i karrieren i åpningsrennet, men greide ikke å gjenta bedriften dagen etter.

Det så lyst ut for 23-åringen da hun svevde til seier i kvalifiseringen, men i konkurransen skuffet hun med «bare» 117,5 meter i første omgang. I finaleomgangen knallet hun til med 127 meter, men hun var for langt bak i totalen.

Det holdt til en 7.-plass som beste norske. Det var opp fire hakk fra første omgang.

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å si meg fornøyd. Det var en fin dag i bakken i går og en fin kvalikrunde i dag. Det er fortsatt ting å jobbe med. Alt i alt veldig fornøyd, sa Opseth til Viaplay.

Svensk overraskelse

Østerrikske Eva Pinkelnig vant rennet foran tyske Katharina Althaus, som slo til med bakkerekord på 131 meter i annen omgang. Frida Westman fra Sverige imponerte og tok tredjeplassen. Hun trenes av den norske hopplegenden Roar Ljøkelsøy.

Også Andreas Stjernen har vært med i teamet rundt svensken.

– Jeg kan nesten ikke tro det. Det er veldig morsomt. Det gir veldig mye motivasjon, og det er bare å jobbe på videre, sa Westman.

Det var den første svenske pallplassen i verdenscupen i hopp siden 1992.

– Det er en veldig stor dag, sa Ljøkelsøy.

Østerriksk ledelse

Pinkelnig tok med seieren over ledelsen i verdenscupen fra Opseth, som nå har 24 poeng opp til østerrikeren på topp.

Thea Minyan Bjørseth hoppet 116,5 og 121,5 meter og ble nummer 13, mens Anna Odine Strøm endte på 17.-plass med 116,5 og 118,5 meter.

Maren Lundby kom seg til finaleomgangen i begge konkurransene i comebacket på den internasjonale scenen. Søndag ble hun nummer 24 med to svev på 109,5 meter.

– Det har vært fint. Det var ikke helt maks hopping, men om man ser på det under ett, skulle jeg egentlig ikke vært med her. Jeg må ta med meg det, og så får vi se videre. Det er en berg-og-dalbane som alltid, men først og fremst glad for å være med. Så er det noe i meg som vil hoppe lenger enn det jeg gjør, sa Lundby.

Neste verdenscuprenn er i Lillehammer i starten av desember.

Verdenscup hopp i Wisla, Polen (HS134) søndag:

Kvinner:

1) Eva Pinkelnig, Østerrike 262,3 (129-128,5), 2) Katharina Althaus, Tyskland 251,4 (123-131), 3) Frida Westman, Sverige 248,7 (127-127,5), 4) Nika Kriznar, Slovenia 246,5 (124-129), 5) Sara Takanashi, Japan 242,2 (121,5-129), 6) Marita Kramer, Østerrike 240,5 (124-124), 7) Silje Opseth, Norge 234,7 (117,5-127), 8) Yuki Ito, Japan 232,5 (122-122), 9) Ringo Miyajima, Japan 229,5 (122-123,5), 10) Joséphine Pagnier, Frankrike 226,2 (119-123).

Øvrige norske: 13) Thea Minyan Bjørseth 220,8 (116,5-121,5), 17) Anna Odine Strøm 217,1 (116,5-118,5), 24) Maren Lundby 187,0 (109,5-109,5).

Verdenscupen (2 av 26 renn):

1) Pinkelnig 160, 2) Opseth 136, 3) Kramer 120, 4) Westman 110, 5) Althaus 90, 6) Kriznar 86, 7) Takanashi 85, 8) Strøm 59, 9) Ema Klinec, Slovenia 56, 10) Ito 52.

Øvrige norske: 11) Bjørseth 46, 21) Lundby 22.

Nasjonscupen (2 av 29 renn):

1) Østerrike 346, 2) Norge 263, 3) Japan 193, 4) Slovenia 186, 5) Tyskland 164, 6) Sverige 110.