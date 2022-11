Europeiske forbund med samlet uttalelse mot Fifa-brev: – Vi reagerte sterkt

Uttalelsen kommer fra medlemmer av Det europeiske fotballforbundets (Uefas) arbeidsgruppe for menneske- og arbeidsrettigheter, og er publisert på NFFs nettsider.

Det kommer som en reaksjon av brevet Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) sendte ut tidligere denne uken. I brevet oppfordret Fifa blant annet deltakerlandene til «å fokusere på fotballen», i stedet for utfordringene Qatar har rundt påståtte menneskerettighetsbrudd.

– Brevet vi mottok fra Fifa var veldig skuffende, men selv om jeg ikke var overrasket, reagerte vi sterkt. Det var vi ikke alene om, veldig mange andre forbund i Uefa reagerte på tonen i brevet, og hvordan Fifa frontet og svarte sine medlemmer i en så alvorlig sak, sier fotballpresident Lise Klaveness.

I uttalelsen fra forbundene reagerer de på brevet før VM starter om to uker. Der nevner de at det fortsatt er to hovedproblemer som ikke er løst. Det gjelder et kompensasjonsfond for skadde og etterlatte i forbindelse med byggingen av infrastrukturen før mesterskapet, samt et senter for migrantarbeidere i Doha.

«Vi erkjenner at Qatar har gjort betydelige fremskritt, spesielt med hensyn til rettighetene til migrantarbeidere», heter det i brevet. «Vi vil fortsette å jobbe for et utfall av de to nøkkelproblemene vi har diskutert med Fifa i lang tid», står det videre.

«Vi tror på fotballens styrke til å skape positive endringer i verden», heter det til slutt.

Brevet er signert forbundene fra Norge, Belgia, Danmark, England, Tyskland, Nederland, Portugal, Sverige, Sveits og Wales.