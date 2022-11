Barcelona vant i Piqués tårevåte avskjed

Den 35-årige stopperkjempen offentliggjorde for et par dager siden at han avslutter sin lange og suksessrike fotballkarriere. Han har vært i Barcelona siden 2008 og vunnet blant annet åtte La Liga-titler og tre mesterligatitler med klubben. Han har også vunnet EM og VM med Spania.

Da trener og tidligere lagkamerat Xavi i det 84. minutt signaliserte bytte, var det for at Piqué skulle få sin velfortjente hyllest. Tydelig rørt omfavnet han alle lagkameratene før han gikk av banen og fortsatte klemmerunden på benken.

Piqué holdt følelsene rimelig i sjakk inntil han etter kampslutt grep en mikrofon og fortalte de 92.000 tilskuerne hvor mye klubben betyr for ham. Da brast stemmen, og han lot tårene renne.

– Når man blir voksen, lærer man at kjærlighet noen ganger betyr å gi slipp, sa han.

– Det er så mye kjærlighet og lidenskap mellom Barca og meg at tiden var inne for litt avstand, litt luft. Jeg er sikker på at jeg en dag kommer tilbake. Bestefaren min meldte meg inn i klubben den dagen jeg ble født. Jeg ble født her og kommer til å dø her. Lenge leve Barca!

Ville ikke ta straffe

Han spilte sin 616. kamp for Barcelona og står med 52 mål. Det kunne vært 53, men han avslo å ta straffen etter at Kaiky Fernandes handset i det 7. minutt.

Robert Lewandowski misset straffesparket, og det måtte en fin soloprestasjon av Ousmane Dembélé til tidlig i 2. omgang for å gi Barcelona ledelsen. Han skar inn fra siden, passerte flere motspillere og skjøt i mål ved stolpen.

Frenkie de Jong fastsatte resultatet på en keeperretur, og seieren sender Barcelona til tabelltopp iallfall til Real Madrid har gjestet Rayo Vallecano mandag kveld.

I bunnen

Tidligere lørdag ble Jørgen Strand Larsen byttet ut etter en snau time da Celta tapte 1-2 hjemme for Osasuna. Ezequiel Avila avgjorde for gjestene med to mål.

Celta sliter i tabellens bunnsjikt og har nå bare tre lag bak seg.

Getafe og Cádiz spilte 0-0 i en kamp med tre røde kort i hektiske overtidsminutter.

Spansk La Liga menn lørdag, 13. runde:

Getafe – Cádiz 0-0, Valladolid – Elche 2-1, Celta – Osasuna 1-2, Barcelona – Almería 2-0.

Spilt fredag: Girona – Athletic Bilbao 2-1.

Spilles søndag: Atlético Madrid – Espanyol, Real Sociedad – Valencia, Villarreal – Mallorca, Betis – Sevilla.

Spilles mandag: Rayo Vallecano – Real Madrid.