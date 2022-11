Måldobbel av 17-årige Gaupset da Brann ble cupmester

17 år gamle Signe Gaupset ble avgjørende med to scoringer.

– Det er veldig gøy. Stort og gøy å være med på, sa tomålsscoreren til NRK.

Sist helg feiret Brann-kvinnene gull i Toppserien etter en strålende sesong. Lørdag fulgte de opp og seiret også i cupfinalen. Med det slo de tilbake etter fjorårets finaletap for Vålerenga som Sandviken. I år tok de klubbens annen cuptittel og sin første som Brann.

Kaptein Tuva Hansen var tydelig både lettet og glad.

– Jeg har det helt fantastisk og kunne ikke hatt det bedre. Det var ikke en optimal kamp i det hele tatt, men vi gjør det vi skal gjøre og tar seieren. Det er mer enn godt nok akkurat nå. Vi har jobbet så mye for dette, og det å få revansj betyr så mye for klubben, sa hun.

– En fantastisk følelse

I 1995 ble Trondheims-Ørn (nå Rosenborg) slått av Sandviken i finalen etter ekstraomganger. Lørdag var det Stabæk som ble slått av seriemesteren. Gaupset scoret to ganger, mens Nora Eide Lie sto for ett mål da Brann kunne juble i hovedstaden.

Iris Omarsdottir reduserte for Stabæk, uten at det hjalp mot et godt og effektivt Brann-lag. Ingrid Ryland ble mot slutten byttet inn til sin siste kamp. Hun avsluttet en lang karriere lørdag.

Brann-kvinnene har herjet både i serie og cup denne sesongen. På vei fram til finalen hadde de slått Loddefjord (12-0), Arna-Bjørnar (5-0), LSK Kvinner (6-0) og Kolbotn (6-1). De hadde altså en målforskjell på 29-1.

– Det er en fantastisk følelse. Jentene er dem som fortjener hyllesten, samt de som jobber i klubben. Det er en fortjent seier, sa Brann-trener Olli Harder til NRK.

Ledelse

Mot Stabæk tok de styringen på oppgjøret, men de største sjansene uteble den første halvtimen. Nærmest idet klokken passerte 30 minutter sendte Nora Eide Lie Brann i ledelsen med en kanon via stolpen.

De rullet opp et flott angrep, før et innlegg ble klarert ut til Lie på 16 meter. Hun la ballen til rette før hun avsluttet i hjørnet, utakbart for Stabæk-keeper Sunniva Skoglund. Lie scoret også i 1-1-kampen mot Vålerenga i siste serierunde.

Det var god stemning på tribunen med et Brann-lag som skapte flere farlige angrep i kjølvannet av scoringen. Skoglund vartet opp med en strålende redning på et forsøk fra Marit Bratberg Lund før pause, men kunne ikke stoppe Gaupset tre minutter før hvilen.

Branns kaptein Tuva Hansen løfter kongepokalen på Ullevaal lørdag. (Annika Byrde/NTB)

Gaupset-dobbel

Svava Rós Gudmundsdóttir slo et flott innlegg til Gaupset, som dempet ballen og satte den i mål. Målet kom mens Stabæk-spiller Siri Nordeide Grønli sto på sidelinjen etter en hodeskade. Stabæk-leiren var svært misfornøyd med at hun ikke fikk komme på banen før ballen lå i mål.

Drøyt ti minutter etter hvilen reduserte Omarsdottir på flott vis. Selma Pettersen slo en lang ball over Brann-forsvaret, der Omarsdottir var først på ballen. Brann-keeper Aurora Mikalsen kom på halvdistanse og måtte se Omarsdottir lobbe ballen over henne og i mål.

Stabæk-håpet levde likevel ikke lenge, for kun ti minutter senere kunne Gaupset sette ballen i åpent mål på returen etter at Skoglund slo unna Gudmundsdóttirs forsøk fra spiss vinkel.

Etter 3-1-målet kontrollerte Brann inn seieren og kunne juble.

---

FAKTA

NM kvinner lørdag, finale i Oslo:

Brann – Stabæk 3-1 (2-0)

Ullevaal stadion: 5478 tilskuere.

Mål: 1-0 Nora Eide Lie (30), 2-0 Signe Gaupset (41), 2-1 Iris Omarsdottir (56), 3-1 Gaupset (66).

Dommer: Sarah Fatemeh Zangeneh, Nordstrand.

Gult kort: Tuva Hansen, Brann.

Brann (3-2-3-2): Aurora Mikalsen (Sandra Stavenes fra 90.) – Ingrid Stenevik, Guro Bergsvand, Tuva Hansen – Cecilie Redisch Kvamme (Ingrid Ryland fra 79.), Marit Bratberg Lund – Nora Eide Lie, Lisa Naalsund, Signe Gaupset (Maria Brochmann fra 67.) – Svava Rós Gudmundsdóttir, Therese Åsland (Rikke Nygard fra 79.).

Stabæk (3-2-3-2): Sunniva Skoglund – Silje Bjørneboe, Kim Sundlöv, Selma Pettersen – Smilla Vallotto (Maren Hauge fra 90.), Siri Nordeide Grønli (Maren Thoresen fra 82.) – Melissa Bjånesøy, Thea Loennecken, Linn Huseby (Andrea Anderdal fra 85.) – Zara Jönsson (Justine Kielland fra 45.), Iris Omarsdottir (Maiken Bjørndalen fra 81.).