Langrennstreneren Dag Kaas (75) er død etter kort tids sykdom

I en pressemelding heter det at Kaas har vært en nøkkelperson i Olympiatoppen helt siden oppstarten, men han er også godt kjent som langrennstrener, næringslivskonsulent, orienteringstrener- og leder og friluftslivsentusiast.

I pressemeldingen heter det videre at for Dag Kaas var virket ved Olympiatoppen livet helt til det siste. Det er kun få uker siden han representerte Olympiatoppen som OLT-coach under VM i skyting i Kairo, hvor han gledet seg stort over den norske suksessen.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Dag Kaas` bortgang. Våre tanker går til familien og våre idrettsvenner, Astrid, Carl, Sverre og Martin. Det er ufattelig at Dag er gått bort. Han var en aktiv og engasjert kollega og bidragsyter for idrettene helt til det siste. Dag vil bli dypt savnet av mange, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.