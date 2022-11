Granerud nest best i verdenscupåpningen – Kubacki vant

Granerud hoppet 130 og 133,5 meter, men greide ikke å slå Kubacki, som svevde 130,5 og 132,5 meter.

– Det var veldig tøffe forhold i dag, med regn og vind. Jeg er veldig glad, sa Kubacki til arrangøren.

Granerud var best av de norske i 1. omgang med sin 2.-plass, og han forsvarte den plasseringen etter det andre hoppet.

– Det er vel fortjent ut ifra helgens seks hopp. Jeg får til det jeg prøver på og får en litt mer stabil flight. Alt i alt er jeg kjempefornøyd, sa Granerud til Viaplay.

Han får en mulighet til revansj på Kubacki søndag.

– Oppløftende

Johann André Forfang havnet på 9.-plass med 126 og 122 meter.

– Det var enormt oppløftende. Jeg har ikke hatt mange topp-ti-plasseringer de siste årene, sa Forfang.

Robert Johansson ble nummer elleve med 116,5 og 131,5 meter. Kristoffer Eriksen Sundal hoppet godt da han tok seg til finaleomgangen. Han endte på 18.-plass med 126 og 123,5 meter. Fredrik Willumstad ble nummer 20 med 119,5 og 122,5 meter.

Monsterhopp

Marius Lindvik slo til med dagens lengste hopp på 136,5 meter i finaleomgangen, men han greide ikke å holde seg på beina og falt i landingen. Etter 120,5 meter i første omgang endte han på plassen bak Villumstad.

Daniel-André Tande kom seg ikke til finaleomgangen med sitt hopp på 114 meter.

Landslagstrener Alexander Stöckl var fornøyd med den norske prestasjonen.

– Vi kan være veldig fornøyd med seks mann i finalen og flere blant topp 15. Det var et fantastisk siste hopp av Lindvik, som dessverre ikke greide å stå. Jeg er glad for at det går bra med ham. Alt i alt en fin dag for oss, sa han.

Hopp verdenscup i Polen, Wisla (HS134) lørdag:

Menn:

1) Dawid Kubacki, Polen 272,2 (130,5-132,5), 2) Halvor Egner Granerud, Norge 266,6 (130-133,5), 3) Stefan Kraft, Østerrike 258,0 (125-133,5), 4) Manuel Fettner, Østerrike 252,4 (123-129), 5) Piotr Zyla, Polen 250,0 (129-127), 6) Daniel Tschofenig, Østerrike 242,2 (122-121,5), 7) Ryoyu Kobayashi, Japan 240,5 (119-128,5), 8) Philipp Aschenwald, Østerrike 239,8 (123,5-127,5), 9) Johann André Forfang, Norge 238,7 (126-122), 10) Kamil Stoch, Polen 237,0 (127,5-116).

Øvrige norske: 11) Robert Johansson 236,9 (116,5-131,5), 18) Kristoffer Eriksen Sundal 231,0 (126-123,5), 21) Fredrik Villumstad 227,6 (119,5-122,5), 22) Marius Lindvik 227,0 (120,5-136,5/fall).

Ikke til finaleomgangen: 38) Daniel-André Tande 102,1 (114).

Kvinner:

1) Silje Opseth, Norge 251,5 (123-127), 2) Marita Kramer, Østerrike 244,2 (121,5-125), 3) Eva Pinkelnig, Østerrike 243,1 (125,5-126,5), 4) Frida Westman, Sverige 242,3 (127,5-126), 5) Anna Odine Strøm, Norge 235,2 (123-121), 6) Sara Takanashi, Japan 233,1 (121-122), 7) Nika Kriznar, Slovenia 228,2 (118-121), 8) Ema Klinec, Slovenia 226,8 (119-124), 9) Jenny Rautionaho, Finland 221,8 (124-117), 10) Thea Minyan Bjørseth, Norge 219,9 (116-120,5).

Øvrig norsk: 16) Maren Lundby (117-115,5).

Det er nye renn i Wisla søndag.