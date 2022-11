Dansk nedtur ingen sensasjon for Mørk

Danskene falt med 26-28 mot delvert Slovenia. Dette gjør at Danmark, på jakt etter sin første tittel siden 2004 (OL), er under et solid press fra dag én i EM.

– Jeg følte at det var en 50-50-kamp. Borte mot Slovenia var ikke en «given» (gitt) seier, men jeg trodde danskene skulle ta det til slutt. Det var en åpningskamp. Vi har tapt åpningskamper mange ganger vi, sier Mørk til NTB.

Norge rotet seg ikke bort og slo Kroatia 32-23. Mørk scoret åtte ganger.

– Helheten er veldig bra. Det er ikke så pent, men andre åpningskamper har sette verre ut, sier Mørk om Norges første kamp.

I de to neste kampene møter Norge Sveits (søndag) og Ungarn (tirsdag). Ut ifra hva disse lagene leverte fredag, ungarerne vant 33-28, skal det skje svært mye uforutsett for at Norge ikke vinner også disse kampene.

Det vil være en fordel for Norge om de tre beste lagene i Danmarks gruppe, både vinner og taper i sine innbyrdes kamper.

Det gir trolig det norske mannskapet en klar fordel før hovedrunden starter.

Lørdagens kamper i EM:

Gruppe C (i Skopje): Frankrike – Nord-Makedonia 18.00, Nederland – Romania 20.30.

Gruppe D (i Podgorica): Montenegro – Spania 18.00, Polen – Tyskland 20.30.