Reistad styrte Norge til EM-seier i åpningskampen mot Kroatia

Dette var Norges 13. strake seier over Kroatia. Triumfen gjør at veien videre mot hovedrunden allerede ser svært overkommelig ut for Norge.

Reistad ble kårets til banens beste spiller. Hun endte med sju scoringer.

– Det er vanskelig å si noe annet enn at det var godt gjennomført når du leder med to til pause og vinner med ni. Vi visste at de kunne komme til å henge med en stund, men vi sliter dem ut. Jeg er veldig fornøyd med stigningen i kampen, sa landslagstrener Thorir Hergeirsson til TV3.

Den store stemningen uteble i Ljubljana. Det var bare vel 1100 tilskuere inne i arenaen som tar vel 12.000 som mest.

1.-omgangen ble ta og gi for Norge på vei mot 16-14-ledelse ved pause. Det var som i mange tidligere åpningskamper i mesterskap. Mye bra blandet med svakere perioder og unødvendige baklengsmål.

Rykk

Reistad scoret tre mål i løpet av kort tid og sendte Norge opp i 22-18 etter vel 40 minutter. Det lille rykket klarte ikke Kroatia å svare på.

Omtrent samtidig gjorde Norge et keeperbytte. Silje Solberg-Østhassel tok plassen til Katrine Lunde. Sistnevnte åpnet bra, men kom ikke opp på det nivået hun har inne.

Reistad herjet videre og scoret ytterligere to ganger på tre-fire minutter. Dette var med på å sikre en norsk 27-22-ledelse da de siste ti minuttene av kampen gjensto.

[ «Håndball-EM nå? Jada. Mye internasjonal idrett må danse etter Qatars dagsorden» ]

Fulgte opp

I det norske angrepet var Nora Mørk (åtte scoringer, blant annet sikker straffeskytter) og Vilde Mortensen Ingstad (fem feilfrie skudd) svært sentrale med mange mål hver. Også Kristine Breistøl hadde en flott dag med fire skudd og fire mål.

Mesterskapsdebutanter som Sunniva Næs Andersen og Anniken Wollik scoret også.

Maren Aardahl fikk også spilletid etter å ha slitt med en muskelskade i oppkjøringen til EM.

I den andre kampen i gruppen slo Ungarn Sveits 33-28. Oppgjøret var jevnt inn mot sluttminuttene.

Norge spiller mot Sveits søndag og Ungarn tirsdag. Det skal skje mye uforutsett om ikke disse kampene ender med norske seirer.

Norge har vunnet åtte EM-titler. Den første kom i 1998.

Danmark er av mange pekt ut som en mulig EM-vinner i år. Men danskene feilet kapitalt i første kamp og tapte 26-28 mot delvertsnasjon Slovenia.

[ Når spiller Norges kvinner? Her er fullt program for EM i håndball 2022 ]

[ Norge testet EM-formen – heftig gullstempel på seg ]

---

Kampfakta:

EM-sluttspillet håndball kvinner, gruppespillet 1. runde:

Norge – Kroatia 32-23 (16-14)

Arena Stožice, Ljubljana – 1177 tilskuere

Norge: Silje Solberg-Østhassel, Katrine Lunde – Emilie Hegh Arntzen, Maren Aardahl 1, Stine Skogrand 1, Nora Mørk 8, Stine Bredal Oftedal 3, Kristine Breistøl 4, Vilde Mortensen Ingstad 5, Kristina Novak, Henny Ella Reistad 7, Emilie Margrethe Hovden, Sunniva Næs Andersen 1, Anniken Wollik 2, Thale Rushfeldt Deila, Ane Cecilie Høgseth.

Toppscorer Kroatia: Stela Posavec 4.

Utvisninger: Norge 5 x 2 min., Kroatia x 2 min.

Dommere: Marina Duplii/Olena Pobedrina, Ukraina.

Norge møter også Sveits (søndag) og Ungarn (tirsdag) i gruppespillet.

---