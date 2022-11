Dennis Hauger bytter lag i Formel 2

Aurskog-gutten kutter båndene med Prema etter et ustabilt debutår på nest øverste Formel-nivå. Fredag bekreftet han at det blir et nytt lag på ham fra 2023.

Valget falt til slutt på MP Motorsport. Det er laget som har årets Formel 2-mester denne sesongen, brasilianeren Felipe Drugovich.

Neste sesong blir Drugovich reservefører for Aston Martin i Formel 1. Inn kommer altså Hauger.

I et intervju med Viaplay nylig kom det fram at interessen rundt Haugers signatur har vært stor den siste tiden.

– Det har vært mange tilbud. Det har ikke vært dét det har stått på. Men det er det å ta det riktige valget som har vært det vanskelige. Vi har jobbet mye med det når det nå har vært pause, sa han.

I flere år har Hauger vært en del av Red Bulls akademi, men storlaget får ikke kjøre med eget team i Formel 2. I fjor vant han F3-mesterskapet overbevisende som Prema-fører, men samarbeidet har ikke fungert like godt etter opprykket.

Hauger vant to løp på forsommeren, men feil fra laget og ham selv har ofte ødelagt jakten på flere topplasseringer. Han ligger på 11.-plass sammenlagt før sesongavslutningen i Abu Dhabi 18. til 20. november.

Prema-laget dominerte Formel 2 både i 2020 og 2021. Da ble det seier konstruktørmesterskapet og VM-tittel til Mick Schumacher og Oscar Piastri. Denne sesongen har det gått tyngre.