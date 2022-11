Qatar får full VM-støtte i egen region

Det kommer fram i en resolusjon som onsdag ble enstemmig vedtatt av organisasjonens 22 medlemsland på et toppmøte i Algerie. Der står det at de fullt og helt stoler på Qatars evne til å organisere et internasjonalt arrangement som fotball-VM.

I dokumentet står de fast ved sin «avvisning av den grunnløse svertekampanjen» mot Qatar. Landets statsoverhode, sjeik Tamim bin Hamad, hevdet nylig at VM-verten er utsatt for bakvaskelse på et nivå ingen har sett før.

– Vi forholdt oss først til kritikken i god tro, og vi vurderte til og med noe av den som positiv og konstruktiv, at den kunne hjelpe oss med å utvikle aspekter som må utbedres. Men så ble det tydelig for oss at kampanjen fortsetter og utvides, og den inneholder både fabrikkering og dobbeltmoral, sa emiren.

Qatar ble i 2010 tildelt fotball-VM på kontroversielt vis. Golfstaten har i årevis fått hard kritikk for manglende menneskerettigheter og dårlig behandling av gjestearbeidere.