Norge testet EM-formen – heftig gullstempel på seg

Onsdag trente den norske troppen i kjellerhallen under EM-arenaen i Ljubljana i Slovenia. Torsdag gir spillere og ledere sine første intervjuer i forbindelse med EM. Første kamp i mesterskapet spilles fredag.

Norge kommer til mesterskapet uten flere sentrale spillere fra gullaget i VM i fjor. Kari Brattset Dale, Sanna Solberg-Isaken og Camilla Herren er alle gravide. I tillegg har Veronica Kristiansen meldt seg uaktuell for i hvert fall starten av europamesterskapet. Det er en liten åpning for at hun kan bli innlemmet i troppen utover i EM.

[ Slik spilles EM i håndball for kvinner ]

Tross disse tunge forfallene holder alle spillselskaper Norge som favoritt til å vinne sin niende EM-tittel. Oddsen på norsk gull er svært lav og varierer fra 1,8 til 2,5 ifølge en oversikt hos nicerodds.co.uk.

Frankrike (regjerende OL-mester), Danmark (ikke vunnet internasjonalt mesterskap siden OL 2004) og Nederland (verdensmester i 2019) er de tre andre lagene som sees som seriøse tittelkandidater.

Norge møter Kroatia (fredag), Sveits (søndag) og Ungarn (tirsdag) i gruppespillet. Alle kamper starter 20.30.