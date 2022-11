Kroatia stengte hallen før EM-premieren: – Vi må lære fort

Kroatia stengte hallen for annet enn de to lagene i sine siste testkamper før EM. Det har ikke vært mulig å få ut videomateriale fra disse kampene mot Slovenia. Begge ga kroatisk seier.

– Det viser at Kroatia har et meget bra lag, sa Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson på et pressemøte i Ljubljana torsdag.

Kroatene tok EM-bronse for to år siden i mesterskapet der det ble norsk gull.

Vinnerrekke

Norge har vunnet de tolv siste kampene mot Kroatia. Sist kroatene unngikk tap var i 2003. Da endte det 26-26.

– Det er ikke mye video å oppdrive, men Kroatia har heller ikke spilt så mye. Vi har sett på de to kampene kroatene spilte mot Frankrike i EM-kvalifiseringen, sa Nora Mørk til NTB.

– Det er det vi har å gå på. Jeg tror at det for oss handler om å lære mest mulig fortest mulig underveis i EM. Vi må gjøre det også i kampen mot Kroatia.

Mørk er friskmeldt etter muskelskaden som en periode gjorde henne usikker til EM.

Debutanter

Norge har med sju mesterskapsdebutanter til EM. Mørk spilte sitt første europamesterskap i 2010. Da endte det med norsk gull, ett av åtte i EM-sammenheng.

Disse spillerne er med for første gang i EM, VM eller OL: Marie Davidsen, Kristina Sirum Novak, Thale Rushfeldt Deila, Ane Cecilie Høgseth, Sunniva Næs Andersen, Anniken Wollik og Ragnhild Valle Dahl