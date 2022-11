Klopp om Qatar-VM: - Ikke legg ansvaret på spillerne

– Jeg forstår 100 prosent at vi snakker om dette, men jeg synes det er urettferdig å snakke med spillerne om det nå og legge ansvaret på dem, for det er mer enn ti år siden at andre bestemte seg for å arrangere verdensmesterskapet i Qatar, og vi godtok alle avgjørelsen, sa Klopp til Sky News.

Qatar-VM sparkes i gang om bare to uker. Menneskerettighetsgrupper og andre har i lang tid kritisert valget av Qatar som vertskap for fotball-VM. Golfstaten har fått omfattende kritikk for sin behandling av migrantarbeidere og forholdet til menneskerettigheter. Det er også rettet oppmerksomhet mot temaer som kvinners rettigheter og behandlingen av personer tilknyttet LHBTQ-miljøet.

[ Slik spilles fotball-VM i Qatar ]

– Jeg så nylig en dokumentar om tildelingen av mesterskapene til Russland og Qatar. Det er ikke denne generasjonens ansvar å si de ikke vil dra dit. Spillerne drar dit for å spille. Avgjørelsen ble tatt av noen andre, sa Klopp og fortsatte:

– Hvis man skal kritisere noen, kritiser de som tok avgjørelsen. Ikke sporten, ikke konkurransen og i hvert fall ikke spillerne. Det er ikke rettferdig at spillerne skal ta politiske standpunkt når de er i VM.