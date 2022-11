Hovland går for Mexico-hattrick – forklarer hemmeligheten bak suksessen

To av hans tre PGA-titler er tatt på banen Mayakoba. De neste dagene håper Hovland at det fortsetter å være et lykkested.

– I Oklahoma hvor jeg spiller hver dag, spiller jeg på Karsten Creek (golfklubb), og det er en litt større versjon enn her. Den er litt lenger og litt bredere, men det er ganske likt premiss. Det er «dritt» på begge sider, så du må holde ballen rett, sier Hovland.

Hovland ligger på 11.-plass på verdensrankingen. Han var nummer åtte ved utgangen av 2021. For en drøy uke siden endte nordmannen på delt 21.-plass i PGA-turneringen i South Carolina.

Nå går han for hattrick i Mexico.

– Det er et ganske spesielt sted i min karriere. Jeg har veldig mange gode minner her. Å vinne her enda en gang hadde selvfølgelig vært enda kulere. Det er det som er planen, sa Hovland.

Han slår ut i dag klokken 13.50. Turneringen går over fire runder og varer til søndag.

[ Hovland falt fra teten i Japan – endte på 5.-plass ]