Eagle hjalp Hovland til kjempestart på tittelforsvaret

To av hans tre PGA-titler er tatt på banen Mayakoba, og etter første dag ligger han godt plassert på foreløpig delt 5.-plass. Amerikanske Will Gordon leder turneringen på åtte slag under par, men han er ikke ferdig med sin første runde ennå.

Etter at han hadde gått de første ni hullene på par, viste nordmannen klasse da han gikk de siste ni hullene på seks slag under par. Det ved hjelp av fire birdier og én eagle.

Hovland startet den første runden på banens tiende hull, og fikk en birdie allerede på hull to. To hull senere måtte han imidlertid tåle en bogey. På hull 16 ble det en ny birdie, men han ble umiddelbart satt tilbake med bogey på det neste.

Nordmannen startet de siste ni hullene på flott vis med to birdier på rappen, før han fikk nye birdier på hull fem og seks. På par fem-hullet etterpå klemte han til med en eagle.

– Det er et ganske spesielt sted i min karriere. Jeg har veldig mange gode minner her. Å vinne her enda en gang hadde selvfølgelig vært enda kulere. Det er det som er planen, sa Hovland før turneringen.

