Banestormer markerte for Qatar-boikott i Parken

Kampen endte 1-1 i den danske hovedstaden.

Mannen holdt en fotball og hadde røde hender som skulle illustrere blod. Han var ikledd en t-skjorte hvor budskapet het: «Boikott Qatar».

TV-produksjonen satt raskt over på kameraer som ikke hadde banestormeren i bildet. Hendelsen skjedde etter en drøy halvtime, og kampen fortsatte etter litt over et minutt.

Både Danmark og Tyskland deltar i fotball-VM som starter i Qatar 20. november. Qatar ble i 2010 tildelt fotball-VM på kontroversielt vis. Golfstaten har i årevis fått hard kritikk for brudd på menneskerettigheter og dårlig behandling av gjestearbeidere.

Ti minutter før banestormingen sendte Thorgan Hazard Dortmund i føringen etter flott forarbeid av Felix Passlack. Det var det første målet som er scoret i Parken i gruppespillet i mesterligaen denne sesongen.

Islandske Hákon Haraldsson sørget for at FCK i hvert fall går ut av turneringen med en scoring. 19-åringen utlignet med fem minutter igjen til pause.

Dortmund er klar for sluttspillet med 2.-plass bak gruppevinner Manchester City. FC København er ferdigspilt i Europa for sesongen med tre uavgjort og tre tap så langt. Det danske laget kom seg unna uten tap på eget gress i puljespillet.

Rasmus Falk kunne gitt vertene ordentlig jubel like før slutt, men hans avslutning gikk like til side for mål.

Disse lagene har sikret avansement fra gruppespillet i mesterligaen fotball for menn:

Til åttedelsfinale:

* Gruppe A: 1) Napoli, 2) Liverpool

* Gruppe B: 1) Porto, 2) Brugge

* Gruppe C: 1) Bayern München, 2) Inter

* Gruppe D: 1) Tottenham, 2) Eintracht Frankfurt

* Gruppe E: 1) Chelsea, 2) Milan

* Gruppe F: 1) Real Madrid, 2) RB Leipzig

* Gruppe G: 1) Manchester City, 2) Borussia Dortmund

* Gruppe H: 1) Benfica, 2) Paris Saint-Germain

Til europaligaens cupspill:

* Gruppe A: Ajax

* Gruppe B: Leverkusen

* Gruppe C: Barcelona

* Gruppe D: Sporting Lisboa

* Gruppe E: Salzburg

* Gruppe F: Sjakhtar Donetsk

* Gruppe G: Sevilla

* Gruppe H: Juventus