15-årige Mbappé trener med PSG-stjernene: – Fantastisk med ballen

Den 15 år gamle midtbanespilleren har til tross for sin unge alder allerede fått debuten sin på PSGs U19-lag og har også spilt i det som heter Uefa Youth League.

Etter lørdagens 4-3-seier over Troyes samlet troppen seg på treningsanlegget, Camp des Loges, hvor flere av spillerne kjørte individuelle opplegg i treningsrommet. Det åpnet for at en håndfull juniorspillere kunne få trene med flere av stjernespillerne.

En av dem var Ethan Mbappé.

Ifølge avisen Le Parisien var det første gang supertalentet trente med A-laget.

– Han er en fyr som jobber hardt. Han har den rette innstillingen, og han er fantastisk med ballen. Nå begynner han også å bli litt mer aggressiv, og det må han lære seg å kontrollere, sier U19-trener Zoumana Camara til avisen.

– Jeg behandler ham akkurat som alle andre. Jeg vet at han heter Mbappé, og jeg trente broren hans. Når jeg ser ansiktet til Ethan, blir jeg minnet om Kylian, men for meg er han som enhver annen spiller, fortsetter han.