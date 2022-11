«Tutta» gjør minicomeback på golfbanen

«Tutta» la opp etter at hun var med og sikret seieren for Europa i 2019-utgaven av Solheim Cup. Neste uke vil hun være tilbake på banen da hun skal delta i en europatourturnering i Saudi-Arabia for å bli bedre kjent med spillerne hun skal lede, skriver Golfsiden.

Solheim Cup spilles i perioden 18.-24. september neste år i regionen Andalucia i Spania.

I tillegg til Pettersen skal også Marianne Skarpnord, Karoline Lund og Madelene Stavnar delta i lagturneringen i Jeddah i neste uke. Det skal være 36 lag à fire spillere, der avslutningsdagen spilles individuelt.

Pettersen var lenge en av verdens beste golfspillere. I 2020 fikk hun hedersprisen på Idrettsgallaen.