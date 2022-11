Onsdagens direkte TV-sport

11.00: Tennis, Paris Masters menn (til 6/11). Hardcourt innendørs, ATP Masters1000. (Eurosport N)

13.00: Tennis, Paris Masters fortsetter. (Eurosport N)

13.45: Snooker, Champion of Champions, dag 3. (Viasport +)

14.00: Fotball, kvalifisering for spill i 1. divisjon 2023. Skeid – Arendal, første kamp fra Nordre Åsen i Oslo. Klarer Gard Holme, Johnny Buduson og co. å skaffe seg et godt resultat i første kamp? Returen går i Arendal lørdag. (Eurosport 1)

Johnny Buduson og Skeid møter Arendal i kvalikspill. (Pål Karstensen)

15.00: Tennis, Paris Masters fortsetter. (Eurosport N)

17.00: Tennis, Paris Masters fortsetter. (Eurosport N)

18.15: Håndball, eliteserien menn (7. runde). Drammen – Runar fra Drammenshallen. (TV 2 Sport 2)

18.45: Fotball, mesterligaen menn. Real Madrid – Celtic fra Estadio Santiago Bernabéu. (TV 2 Sport Premium)

18.45: Fotball, mesterligaen menn. Shakthar Donetsk – Leipzig fra Stadion Wojska Polskiego. (TV 2 Sport Premium 2)

18.45: Håndball, mesterligaen menn, gruppespillet (6. runde): Gruppe B: Elverum – RK Celje fra Terningen Arena. (TV 3+)

19.30: Tennis, Paris Masters fortsetter. (Eurosport N)

19.45: Snooker, Champion of Champions fortsetter. (Viasport +)

20.45: Fotball, engelsk Championship. Norwich – QPR fra Carrow Road. (Viasport 1)

20.45: Håndball, mesterligaen menn. Gruppe B: THW Kiel – Aalborg fra Sparkassen-Arena. (Viasport 2)

21.00: Fotball, mesterligaen menn, gruppe E. Chelsea – Dinamo Zagreb fra Stamford Bridge. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, mesterligaen menn, gruppe G. Manchester City – Sevilla fra Etihad Stadium. Erling Braut Haaland og co. har allerede sikret seg gruppeseieren. Sevilla-matchen blir for en transportetappe å regne. Haaland selv er på vei tilbake fra skade. (TV 2 Sport 1)

[ Haaland i bedring – fortsatt borte fra Citys treninger ]

21.00: Fotball, mesterligaen menn, gruppe G. FC København – Dortmund fra Parken. (TV 2 Sport Premium 2)

21.30: Tennis, Paris Masters fortsetter. (Eurosport N)

00.00: Ishockey, NHL. Toronto Maple Leafs – Philadelphia Flyers fra Air Canada Centre. (Viasport 1)

00.30: Ishockey, NHL. Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins fra Keybank Center. (Viasport 2)

02.00: Baseball, MLB. Philadelphia Phillies – Houston Astros fra Citizens Bank Park. (Viasport +)

03.00: Golf, LPGA. TOTO Japan Classic fra Seta Golf Club. (Viasport Golf)

