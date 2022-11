Ny seier for Zuccarellos Wild – svenske med flott solomål

Det er første gang Zuccarellos lag har flere seirer enn tap hittil denne sesongen. De står med elleve poeng og innehar tredjeplassen i den sin divisjon i den vestlige avdelingen. Det skiller to poeng opp til ledende Dallas Stars.

Etter en målløs åpningsperiode våknet Zuccarellos lagkamerater til liv i annen periode. Et knapt minutt etter at lagene var ute på isen igjen, satte Mason Shaw 1-0. Et par minutter senere fulgte Kirill Kaprizov opp med 2-0, før samme mann scoret 3-0 knappe 15 minutter ut i perioden.

Poengkonge

Canadiens' Nick Suzuki reduserte til 3-1 13 og et halvt minutt ut i tredje periode, men det ble kun et trøstemål. Like før det var spilt 17 minutter av perioden gjorde Wilds Matt Boldy 4-1.

35 år gamle Zuccarello har notert seg for tolv målpoeng denne sesongen, men gikk poengløs av isen tirsdag. Han fikk drøyt 21 minutter på isen.

Med sine to scoringer hoppet Kaprizov forbi nordmannen som lagets poengkonge. Han har scoret åtte mål og fått fem målgivende pasninger. Neste kamp for Wild er mot Seattle Kraken torsdag.

Solomål

Svenske Hampus Lindholm sørget for at Boston Bruins topper NHL da han ble matchvinner i forlengningen i 6-5-seieren over Pittsburgh Penguins. Lindholm fikk pucken bak eget mål og drev over hele isen før han hamret pucken i nettet.

Boston står med 18 poeng etter ni seirer og kun ett tap. Vegas Golden Knights har like mange poeng, men har spilt én kamp mer.

Connor McDavid og Leon Draisaitl fortsetter å herje for Edmonton Oilers. Kaptein McDavid scoret to mål og fikk to assist, mens Draisaitl fikk fem poeng (ett mål og fire assist) da de slo Nashville Predators 7-4 på hjemmebane. Lagkameratene topper statistikken i NHL med henholdsvis 22 og 21 poeng, med McDavid på topp.