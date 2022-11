Ingen norsk EM-markering for Ukraina

Russland, OL-sølvvinner i fjor etter å ha slått Norge i semifinalen, hadde vært en åpenbar medaljekandidat i EM om laget fikk delta. Krigshandlingene i Ukraina stoppet russerne. De ble utelukket etter to av seks kvalifiseringskamper.

Mesterskapet starter fredag.

Russiske utøvere ute

– Det viktigste for oss er å være konsekvente i de vedtakene som er gjort hittil og holde russiske utøvere og ledere fra Vladimir Putins regime ute. Vi må holde fast på det slik at Ukraina kan kjenne på den støtten og at opinionen i Russland kan se at vi mener alvor, sier håndballpresident Lio til NTB.

– Er det noe i internasjonal håndball som tyder på at Russland skal inn igjen?

– Ikke som jeg ser nå, men jeg tror vi må være våkne hele tiden. Fordi det å holde ut i slike situasjoner, kan være krevende. Norsk idrett har vært veldig flink her. Det er lett å holde fast som en del av norsk idrett, sier Lio.

Norges landslagskaptein Stine Bredal Oftedal sier dette om markeringer mot Russland:

– Det er sjelden vi har brukt slike midler i mesterskap. Vi hadde en markering for Ukraina i mars (under landskamp mot Montenegro). Det er ingen tvil om at vi står for det vi gjorde da, sier hun til NTB.

Første kamp fredag

Norge kom på banen i T-skjorter påtrykket et ukrainsk flagg og ordene «no war» (nei til krig).

Norge spiller alle sine kamper i EM i Slovenia. Montenegro og Nord-Makedonia er medarrangører. Norge spiller sin første kamp mot Kroatia fredag klokka 20.30. Finalen spilles søndag 20. november.