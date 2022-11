Dette er årets trener i Toppserien

Det er interesseorganisasjonen Toppfotball Kvinner som står bak kåringen. Vinneren ble annonsert onsdag, og Jacobsen mottok det synlige beviset på seieren under Stabæks formiddagstrening.

Jacobsen fikk prisen i konkurranse med Lyns Tom Stenvoll og Vålerengas Nils Lexerød.

– Det er veldig hyggelig og overraskende. Det er mange som har prestert bra i år, så det er veldig gøy, sa vinneren og takket eget team og egne spillere.

Stabæk endte på fjerdeplass i grunnserien i Toppserien 2022. Deretter ble det samme plassering i mestersluttspillet.

Jacobsen har også ledet laget til cupfinalen. Den spilles kommende lørdag. Motstander er seriemester Brann.

For de fleste lagene i Toppserien er sesongen over, men for Stabæk gjenstår NM-finalen mot Brann førstkommende lørdag.

– Vi er ganske rolige og fine. Det er ikke så mage som forventer at vi skal ta det. Så vi får jobbe godt i treningssarbeidet, så har vi funnet de tingene vi tror vi kan ta dem på. Så det virker som jentene er veldig klare og fokuserte på oppgaven, sier Jacobsen om oppgaven som nå venter.

Han innser samtidig at sjansene er små.

– At vi vinner én av fem kamper, uansett motstand, er ganske sannsynlig. Så hadde det vært kult å vinne den viktigste, sier han.