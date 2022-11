Tottenham ble gruppevinner i mesterligaen på overtid

Det ble dramatisk i gruppe D tirsdag kveld der alle fire lag hadde mulighet til å ta seg videre til sluttspillet. En overtidsscoring av Pierre-Emile Højbjerg sørget for gruppeseieren.

Clément Lenglet utlignet etter 54 minutter, mens Chancel Mbemba scoret hjemmelagets første mål. I Lisboa var det hjemmelaget som tok ledelsen ved Arthur, men Daichi Kamada og Randal Kolo Muani snudde kampen for det tyske laget, som til slutt tok 2.-plassen.

Marseille gikk med målet imot på overtid helt nederst i gruppa, mens Sporting hoppet opp på 3.-plassen som gir spill i europaligaens første utslagsrunde. Tottenham ble gruppevinner og slipper dermed flere sterke lag i utslagsrunden.

Tidligere Arsenal-spiller Sead Kolasinac kunne sørget for en helt annen stemning i London da han fikk en kjempesjanse til å sende Tottenham ut av turneringen få minutter før slutt, men han headet utenfor fra kort hold. Deretter fikk Højbjerg sin suser på overtid.

Antonio Conte var på tribuneplass etter å ha blitt utvist i sist ukes dramatiske kamp mot Sporting Lisboa. Harry Kane og co. måtte også klare seg uten angriperne Richarlison og Dejan Kulusevski, og utfordringen ble større da Son Heung-min måtte forlate banen med skade etter 28 minutter.

Overkjøring

Det var Marseille som kom best i gang og skapte de fleste sjansene. Tottenham skapte knapt noe før pause. Sánchez tvang blant annet fram en god redning fra Tottenham-keeper Hugo Lloris.

Midtveis i første omgang fikk Son seg en smell i hodeduell med Chancel Mbemba. Angriperen måtte kaste inn håndkleet og støttes av banen. Det hjalp ikke et fra før et hardt presset bortelag.

Lloris måtte like etter ut i full strekk da han stoppet Jordan Veretout. Samuel Gigot hadde også en heading som var nære på. Tottenham hadde nok med å holde unna et baklengsmål mot slutten av den første omgangen, og det gikk ikke i overtiden. Midtstopper Mbemba var helt alene på en corner og stanget fullt fortjent inn 1-0.

Første Tottenham-mål

Etter hvilen var Tottenham bedre. Det resulterte i utligningen etter 53 minutter. Lenglet headet inn et godt frispark fra Ivan Perisic og fikk sitt første, og et svært viktig, Tottenham-mål. Den scoringen sendte Marseille fra første- til sisteplass i gruppen på kvelden der det var mange forandringer på tabellen underveis.

På tribunen satt Conte uten å fortrekke en mine da Lenglet scoret.

Harry Kane hamret ballen i mål midtveis i 2. omgang, men bare for å se at det ble flagget for offside. Marseille satset mer og mer, og det ga mye plass for Spurs til å kontre.

Mbemba var nok en gang uvøren i en hodeduell, og denne gangen gikk det utover Kane. Sons spisskollega kom seg riktignok opp og kunne fortsette.

Pierre-Emile Højbjerg var centimeter unna å banke Tottenham i føringen med ti minutter igjen, men skuddet traff tverrliggeren. Kolasinacs heading var det nærmeste Marseille kom i sluttminuttene før Højbjerg sendte franskmennene helt ut av Europa.

Mesterligaen menn tirsdag, gruppe D:

Marseille – Tottenham 1-2 (1-0)

Mål: 1-0 Chancel Mbemba (45), 1-1 Clément Lenglet (53), 1-2 Pierre-Emile Højbjerg (90).

Sporting Lisboa – Eintracht Frankfurt 1-2 (1-0)

Mål: 1-0 Arthur (39), 1-1 Daichi Kamada (str. 62), 1-2 Randal Kolo Muani (72).

Tottenham og Eintracht Frankfurt til åttedelsfinalene. Sporting Lisboa til Europaligaen.