Tirsdagens direkte TV-sport. Mesterligaens siste runde

13.00: Tennis, ATP-turneringen Paris Masters menn (hardcourt innendørs). Andre dag. (Eurosport N)

13.45: Sykling, UCI Cycle cross, Koppenbergcross for kvinner. (Eurosport 1)

13.45: Snooker, champion of Champions, andre spilledag. (Vsport+)

17.45: Tennis, ATP-turneringen Paris Masters menn (hardcourt innendørs) fortsetter. (Eurosport N)

18.45: Fotball, Mesterligaen menn (6. og siste runde): Gruppe B: Porto - Atletico Madrid fra Estadio do Dragao. (TV2 Sport Premium). Bayer Leverkusen - Club Brügge fra BayArena. Hjemmelaget har Europaligaplass å spile for, Brügge er videre. (TV2 Sport Premium2)

19.00: Ishockey, eliteserien menn: Storhamar - Vålerenga fra CC Arena. Vålerenga gikk på en smell sist, men er seks poeng foran Storhamar på tabellen. Men på Hamar blir disse oppgjørene alltid friske. Det liker Mark Auk (t.h.) og Martin Røymark (bildet). (TV2 Sport2)

19.45: Snooker, champion of Champions, andre spilledag. (Vsport+)

21.00: Fotball, Mesterligaen menn (6. og siste runde). Gruppe A: Liverpool - Napoli fra Anfield. Gruppefinale der begge lag er videre og Napoli er tre poeng foran og har 4-1 fra hjemmekampen. (TV2 Sport Premium). Gruppe D: Marseille - Tottenham fra Stade de Marseille. Her kan alt skje. To poeng skiller topplaget Tottenham fra bunnlaget Marseille. (TV2 Sport Premium2). Gruppe C: Bayern München - Inter fra Allianz Arena. Bayern er gruppevinner, Inter like klar toer. (TV2 Sport1)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie: Bristol City - Sheffield United fra Ashton gate . (Vsport1)

21.30: Tennis, ATP-turneringen Paris Masters menn (hardcourt innendørs) fortsetter. (Eurosport N)

00.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: New York Rangers - Philadelphia Flyers fra Madison Square Garden. (Vsport2)

01.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild - Montreal Canadiens fra Xcel Energy Center. (Vsport2)

01.00: Baseball, Major League Baseball: Philadelphia Phillies - Houston Astros fra Citizens Bank Park. (Vsport+)

03.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks - New Jersey Devils fra Rogers Place. (Vsport2)

