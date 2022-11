Skiskytternes sesongåpning flyttes fra Sjusjøen til Lillehammer på grunn av snømangel

Det er Norges Skiskytterforbund som opplyser om beslutningen i en pressemelding tirsdag.

– Ved å flytte arrangementet til Birken kan vi gjennomføre en sesongstart med lengre løyper og bedre snøforhold enn det som hadde vært mulig på Sjusjøen Arena Natrudstilen. Det er ikke ideelt, men når situasjonen er som den er, er dette et godt alternativ med arrangement på Lillehammer i 2,5 km løype, sier arrangementskonsulent i Norges Skiskytterforbund, Christian Gedde-Dahl.

Arrangøren på Sjusjøen var lenge optimistiske med tanke på snømengde og -produksjonsforhold. De var avhengig av en kuldeperiode fram til sesongstart for å få produsert opp den nødvendige mengden snø som kreves.

Nordisk

Værmeldingen i neste langtidsperiode innbyr imidlertid ikke til at snøkanonene kan starte opp på Sjusjøen.

Mandag ble det klart at sesongåpningsrennene ikke lar seg gjennomføre på en tilfredsstillende måte.

I starten av desember er skal det arrangeres verdenscup i nordisk grener på Lillehammer. Skiskytterforbundet skriver at man nå velger å samkjøre seg med Norges Skiforbund. Også verdenscuprennene i langrenn skal gå på Birkebeineren skistadion.

Takknemlig

– Vi er takknemlige for samarbeidet med Skiforbundet, og setter stor pris på fleksibiliteten fra de og Olympiaparken på Lillehammer. Vi vet at det er stor snømangel rundt omkring i landet, og at mange ønsker å komme seg på ski, men vi er nå nødt til å begrense bruken av løypene på Lillehammer i tiden fremover for å sikre gjennomføringen av arrangement både for skiskyttere og verdenscupen i langrenn, sier Gedde-Dahl.

I tirsdagens pressemelding opplyses det snølageret som i øyeblikket ligger på Sjusjøen, skal flyttes ned til Lillehammer. Det skal kompensere for snøen på Lillehammer nå vil måtte bli lagt ut tidligere enn først planlagt.

Løypa vil bli gjort klar i starten av nesten uke. I etterkant blir det begrensninger rundt mulighetene aktive utøvere og turgåere har til å bruke anlegget.