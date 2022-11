Østigård-scoring annullert da Napoli tapte 0-2 på Anfield – gruppevinner likevel

Det så ut til å ende målløst, men fem minutter før full tid vant innbytter Darwin Nuñez i lufta på et hjørnespark fra Kostas Tsimikas. Keeper Alex Meret reddet på streken, men Mohamed Salah satte inn returen fra kloss hold.

På overtid ble det 2-0 ved Darwin Nuñez etter et nytt hjørnespark fra Tsimikas. Han scoret fra mållinjen etter at Virgil van Dijks nikk ble reddet av Meret. Først ble målet annullert for offside, men etter VAR-gjennomgang ble det godkjent.

Østigård stupheadet et frispark fra Kvicha Kvaratskhelia i mål i det 53. minutt og jublet for 1-0-ledelse, men det målet ble etter flere minutters VAR-sjekk annullert for en hårfin offside.

Den norske landslagsstopperen har slitt med spilletid etter overgangen til Napoli, men han startet i mesterligaen for annen gang på rad, og han viste igjen sin hodestyrke på dødball. Forrige uke fastsatte han resultatet til 3-0 over Rangers med et hardt hodestøt. Tirsdag brukte han hodet igjen, men det hjalp ikke at han styrte ballen forbi Alisson. Skulderen hans var noen centimeter innenfor siste forsvarer da frisparket ble slått.

Prestisje

Begge lag var klare for åttedelsfinale før tirsdagens kamp, og Liverpool trodde neppe selv på firemålsseieren som skulle til for å bli gruppevinner, men kampen bar preg av at det var mye prestisje i spill.

Napoli ville gjerne gå gjennom gruppespillet uten poengtap, mens Liverpool ville hevne 1-4-ydmykelsen i Napoli tidligere i høst. Da ble Jürgen Klopps menn utspilt etter alle kunstens regler. Hjemmeseieren ga Liverpool oppreisning.

– Å vinne mot et av verdens beste lag gir en god følelse. Vi må bygge på dette og ta med oss selvtilliten inn i ligaen og cupspillet, sa Salah til BT Sport.

I samme gruppe vant Ajax 3-1 borte mot Rangers og trygget tredjeplassen som gir spill i europaligaen. Scoringer av Steven Berghuis, Mohammed Kudus og Francisco Conceicão sørget for det.

Sjanser

Allerede i åpningsminuttene viste Liverpool sine alvorlige hensikter. Salah spilte fram Curtis Jones, som vippet ballen over keeper, men så den falle ned på nettaket.

Liverpool var det beste laget før pause. Thiago satte keeper Meret på prøve etter en snau halvtime, mens Jones skjøt over etter at Roberto Firmino satte ham opp med et hælspark.

Tidlig i den andre omgangen førte en Liverpool-corner til farlige avslutninger fra Firmino og Salah, men Napoli hadde også hatt sine muligheter og skulle komme til flere.

Østigård stilnet hjemmepublikum med sin stupheading, men det ble jubel da dommer Tobias Stieler fikk beskjed fra videodommer Bastian Dankert om å annullere.

Kvaratskhelia kom litt senere til en god mulighet med et volleyskudd som endret retning, men ikke lurte Alisson.

Meret leverte en god redning på Salahs avslutning ti minutter før full tid, men Salah skulle lykkes til slutt. Nuñez var sterk i lufta mot Eljis Elmas og banet vei for scoringen.

I åttende tilleggsminutt gjorde Nuñez 2-0.

FAKTA

Mesterligaen menn tirsdag, gruppe A:

Liverpool – Napoli 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Mohamed Salah (84), 2-0 Darwin Núñez (90).

Leo Skiri Østigård spilte hele kampen for Napoli.

Rangers – Ajax 1-3 (0-2)

Mål: 0-1 Steven Berghuis (4), 0-2 Mohammed Kudus (29), 1-2 James Tavernier (str. 87), 1-3 Francisco Conceicão (89).

Napoli og Liverpool til åttedelsfinale, Ajax til Europaligaen.

Disse lagene har sikret avansement fra gruppespillet i mesterligaen:

Til åttedelsfinale:

* Gruppe A: 1) Napoli, 2) Liverpool.

* Gruppe B: 1) Porto, 2) Brugge.

* Gruppe C: 1) Bayern München, 2) Inter.

* Gruppe D: 1) Tottenham, 2) Eintracht Frankfurt.

* Gruppe E: 1) Chelsea.

* Gruppe F: Real Madrid.

* Gruppe G: 1) Manchester City, 2) Borussia Dortmund.

* Gruppe H: Paris Saint-Germain, Benfica.

Til europaligaens cupspill:

* Gruppe A: Ajax.

* Gruppe B: Leverkusen.

* Gruppe C: Barcelona.

* Gruppe D: Sporting Lisboa.

* Gruppe E: Ikke klart.

* Gruppe F: Ikke klart.

* Gruppe G: Ikke klart.

* Gruppe H: Ikke klart.

* For disse lagene blir det ikke europacupspill i vårsesongen:

De siste kampene i gruppespillet avvikles onsdag. Da fordeles de siste plassene i gruppene E til H.