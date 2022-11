Klaveness reiser likevel til Qatar-VM: – Må sette press

– Formålet med reisen er først og fremst å følge opp og sette press på menneskerettighetsspørsmålene i Qatar som har vært tema i mange år nå, skriver hun til kanalen.

– Selv om vi har besluttet å ikke være til stede på stadionene under kampene, bør vi være til stede i Qatar når VM sparkes i gang for å gjennomføre det medlemmene våre har pålagt oss, nemlig å sette press både før, under og etter mesterskapet, skriver Klaveness.

For to uker siden fortalte Klaveness at hun likevel vurderte en tur til Qatar under VM, etter tidligere å ha uttalt det motsatte. Hun har tidligere sagt at ingen tillitsvalgte eller ansatte i Norges Fotballforbund (NFF) skal se kamper, bortsett fra herrelandslagets analytiker.

Kritikk

I mars i år gikk Klaveness på talerstolen på Fifa-kongressen og rettet krass kritikk mot forbundet og VM-verten i en tale som vakte oppsikt verden over. Den kritikken gjentok hun i oktober under en høring i regi av Europarådets parlamentarikerforsamling:

– Vi har fortsatt til gode å snakke om noen av elefantene i rommet: Vi må sørge for at uforklarlige dødsfall blir etterforsket. Arbeidernes stemmer og retten deres til å organisere seg. Kriminalisering av homoseksuelle, homofile som blir jaktet på. Endringene må bli varige før vi kan snakke om å etterlate oss en arv rundt dette, sa en engasjert Klaveness i sitt innlegg.

NFF er sterkt kritisk til at Fifa har gitt fotball-VM til Qatar. Klaveness har kalt tildelingsprosessen «råtten».

Kontroversielt

Qatar ble i 2010 tildelt fotball-VM på kontroversielt vis. Golfstaten har i årevis fått hard kritikk for manglende menneskerettigheter og dårlig behandling av gjestearbeidere.

Norge klarte ikke å kvalifisere seg til VM i Qatar. Det ekstraordinære fotballtinget i juni i fjor stemte nei til boikott av mesterskapet. Utfallet var slik NFF ønsket, men forbundet lovet å legge press på Fifa og vertsnasjonen.

Fotball-VM starter søndag 20. november når Qatar møter Equador i åpningskampen.