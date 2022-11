Casper Ruud videre i Paris Masters – stoppet tapsrekken med seier mot veteran

Verdensfirer Ruud vant kampen 6-1, 7-6 (9-7).

Ruud kom til Paris med tre strake nederlag. Etter at han på imponerende vis tok seg til finalen av Grand Slam-turneringen US Open, har det blitt tre tap og én seier på ATP-touren.

Ruud møter vinneren av Lorenzo Musetti (23) og Nikoloz Basilashvili (106) i åttedelsfinalen. Tar han seg videre der, er det ikke utenkelig at tittelforsvarer Novak Djokovic vil stå på andre siden av nettet i kvartfinalen.

I den intime innendørsarenaen viste franske Gasquet som ble profesjonell for 20 år siden, glimt av gammel storhet, men Ruud hadde stort sett kontroll. Gasquet er blant annet kjent for å ha et av sportens vakreste slag med sin enhåndsbackhand.

Franskmannen, som hadde tilskuerne i ryggen i Paris, fikk det tøft mot Ruud som viste godt spill på hardcourt innendørs for første gang på lenge. Ruud slo Prajnesh Gunneswaran og Jack Sock i Davies Cup og Laver Cup i september, men nordmannen sto uten en seier innendørs på hardcourt på ATP-touren siden ATP-finalen i november i fjor.

Godt i gang

Ruud kom i gang perfekt og nektet Gasquet å være med i vekslingene. Etter bare 17 minutter sto det 5-0 i det første settet. Veteranen servet inn ett game før Ruud kontrollerte inn 6-1 etter kun 24 minutters spill.

I sett to var Gasquet en helt annen spiller og fikk vise fram backhanden sin mer. Han vant det første gamet og skaffet seg to påfølgende bruddballer, men Ruud kjempet til seg 1-1.

Gasquet fortsatte å kreve mer av Ruud i hver veksling og underholde publikum. De to holdt serven sin fram til franskmannen brøt Ruud med flott spill og sørget for 3-5. Snarøya-gutten slo umiddelbart tilbake med åtte strake poeng til 5-5.

Tiebreak måtte til for å avgjøre kampen, og Ruud kjempet inn seieren, men ikke uten dramatikk – blant annet med et poeng som inneholdt 27 ballvekslinger.

Plass i ATP-finalen

Gasquet er rangert som nummer 76 i verden og står med 15 titler i karrieren, men det beste spillet ligger bak 36-åringen som var nummer 7 i verden tilbake i 2007. Ruud og Gasquet hadde møttes én gang før tirsdagens kamp, og da gikk franskmannen til topps. Det var riktignok tilbake i 2018 på grusen i svenske Båstad.

Paris Masters er en såkalt ATP1000-turnering, som betyr at det deles ut 1000 rankingpoeng til vinneren. Det er det høyeste nivået under de fire Grand Slam-turneringene (2000 poeng til vinneren). I 2022 er det ni ATP1000-turneringer på kalenderen.

Ruud har også sikret seg plass til ATP-finalen i Torino om to uker. Der er kun de åtte best rangerte spillerne i verden invitert. Vinneren får 1500 poeng.

(©NTB)