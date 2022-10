VIF-spiller Thomsen årets spiller på NTB-børsen

– Det betyr mye å få denne prisen. Det er mange dyktige spillere i den norske ligaen, og det å få en utmerkelse for å ha gjort det godt, det synes jeg er veldig stort, sier danske Thomsen.

Hun fikk det synlige beviset før søndagens kamp mot seriemester Brann, hvor hun leverte den målgivende pasningen da det ble 1-1 i Bergen.

Det er tredje året denne prisen deles ut. Marit Bratberg Lund (Sandviken) og Emilie Haavi (LSK) har vunnet de to foregående årene.

Thomsen vant med 6,26 i snitt foran Rosenborgs Emilie Bragstad (6,07) og Tuva Hansen i Brann (6,05).

Vingbacken leverte sju scoringer og 13 målgivende pasninger på 24 kamper.

– Jeg synes jeg har hatt en god sesong. Jeg har hatt mer suksess med det jeg synes har vært vanskelig tidligere, nemlig målpoengene. Det har utgjort forskjellen fra tidligere sesonger, sier Thomsen.

TIL 2020s Sandra Simonsen gikk til topps på spillerbørsen i 1. divisjon.

Børsen fungerer slik at NTBs reportere rangerer spillerne fra 1 til 10 på alle kampene. Spillerne må minst ha spilt 45 minutter for å få børspoeng. Gjennom en sesong må spillerne ha gjennomført minst 60 prosent av kampene for å kunne være med i rangeringen på børsen.