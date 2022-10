Ukraina ber Fifa om å kaste Iran ut av fotball-VM

Oppfordringen fra det ukrainske forbundet kommer tre uker før Iran skal møte England i den første kampen i VMs gruppe B. Nylig tok den ukrainske storklubben Sjakhtar Donetsk til orde for det samme.

Sjakhtar mente at Ukraina, som tapte for Wales i VM-omspillet, burde få Irans plass, men et lignende krav kommer ikke fra landets fotballforbund, skriver AP.

Ingen reaksjon fra Fifa

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har så langt ikke kommentert henvendelsen fra ukrainerne. Det er ikke vanlig at Fifa suspenderer medlemsland som følge av militære avgjørelser tatt av en nasjonal regjering.

Ukrainas fotballforbund mener at Iran yter militær støtte til Russlands invasjonskrig. Både Russland og Iran har benektet påstander om at russiske styrker har bombet ukrainske mål med iranskbygde droner.

Fifa forplikter seg gjennom sine vedtekter til å «respektere alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter» og å jobbe for å bidra til at disse rettighetene blir beskyttet.

Har avvist krav

Det skal nevnes at forbundet ikke nevnte disse vedtektene da det suspenderte russiske lag fra internasjonale konkurranser få dager etter landets invasjon i Ukraina. Den gangen oppga Fifa sikkerhets- og integritetsrisiko som årsaker til utestengelsen.

Fra før har Fifa avvist krav fra iranske grupperinger om å suspendere landets fotballandslag på grunn av uroen i landet som har vart siden midten av september. Det oppsto protester i Iran og flere andre steder i verden etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitiets varetekt i september, og flere iranske fotballspillere har støttet protestene.

Foruten England er Iran i VM-gruppe med USA og Wales. Mesterskapet i Qatar starter 20. november.