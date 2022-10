Thorisdottir og Haavi tilbake i landslagsvarmen. VIF-keeperen tilbake

Riise tok mandag ut 25 spillere som reiser til Spania og skal møte Frankrike 11. november og England fire dager senere i første fase av oppkjøringen til VM til sommeren.

Der var Thorisdottir med i tillegg til Emilie Haavi, som er med for første gang under Riises ledelse.

– Hun (Thorisdottir) har spilt de siste kampene for Manchester United. Haavi har levert for Roma over tid, sa Riise.

Thorisdottir har startet de tre siste kampene for Manchester United som leder den engelske toppdivisjonen med full pott etter fem kamper. United er det eneste laget som ikke har sluppet inn mål.

Thorisdottir var en av flere som ble utelatt i Riises første landslagstropp etter at hun ble sjef i starten av august. Det norske forsvaret slet stort under sommerens EM.

Også VIF-keeper Guro Pettersen er tilbake i troppen etter at hun har vært ute siden EM-sluttspillet med hjernerystelse. Hun har ikke spilt de siste kampene for Vålerenga.

Landslaget fikk seg en opptur med 2-0-seier borte mot Nederland for snaut tre uker siden. Nå venter ny, tøff motstand, denne gangen på spansk jord.

Maren Mjelde er ute med skade. Det samme er Ada Hegerberg, mens Caroline Graham Hansen fortsatt er utenfor landslaget. Hun har i tillegg pådratt seg en hamstringskade.

Hele troppen:

Keepere:

Guro Pettersen (Vålerenga), Sunniva Skoglund (Stabæk), Aurora Mikalsen (Brann).

Forsvar:

Guro Bergsvand (Brann), Tuva Hansen (Brann), Emilie Bragstad (Bayern München), Anja Sønstevold (Inter), Marit Bratberg Lund (Brann), Sara Hørte (Rosenborg), Mathilde Harviken (Rosenborg), Maria Thorisdottir (Manchester United).

Midtbane:

Guro Reiten (Chelsea), Thea Bjelde (Vålerenga), Frida Maanum (Arsenal), Lisa Naalsund (Brann), Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Vilde Bøe Risa (Manchester United).

Angrep:

Julie Blakstad (Manchester City), Anna Jøsendal (Rosenborg), Elisabeth Terland (Brighton), Celin Bizet Ildhusøy (Tottenham), Sophie Roman Haug (Roma), Amalie Eikeland (Reading), Emilie Haavi (Roma), Karina Sævik (Vålerenga).