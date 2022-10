RBK snudde til 3-2-seier mot Glimt – mot sølvdrama i Eliteserien

Bodø/Glimt ledet 1-0 til det gjensto 17 minutter, og da tok det fyr på Lerkendal.

Holse utlignet, før Hugo Vetlesen bare få minutter etter sendte Glimt tilbake i ledelsen. Casper Tengstedt scoret og utliknet på ny for RBK like deretter.

To minutter før slutt var Holse igjen godt plassert på bakre stolpe og sendte Lerkendal til himmels. Det sikret seieren.

– Det var «crazy», sa dansken til Discovery om vinnermålet.

Skritt på veien

Trepoengeren gjør at det kun er poenget opp til Glimt i RBKs jakt på 2.-plass i Eliteserien. Europa-spill neste år ser lyst ut for Rosenborg etter at Lillestrøm tapte 0-2 for Odd og er tre poeng bak trønderne på 4.-plass.

– Ett skritt på veien, var det Holse ville si om LSK-tapet og RBKs sjanser.

Trønderne har igjen Jerv og Sarpsborg 08 i serieavslutningen. Glimt møter på sin side Viking og Strømsgodset.

Trønder og kaptein Markus Henriksen var stolt etter seieren.

– Vi kommer under 0-1 og 1-2 og likevel klarer bvi å snu det, det står det respekt av. Det smaker fantastisk deilig når det først er full rulle her, sa han.

Rosenborg best etter hvilen

Det var en jevn åpning på kampen i Trondheim. Etter hvert fikk bortelaget litt mer plass, og Espejord headet Glimt i føringen etter et flott angrep. Glimt-spissen kom seg unna de tre RBK-stopperne og vant duellen med vingback Edvard Tagseth.

Det var Espejords 10. mål for sesongen.

Mot slutten av omgangen fikk RBK noen muligheter etter å ha vunnet ballen høyt i banen, men klarte aldri å omsette det til scoring.

Rosenborg åpnet 2. omgang best og kom til et par skudd fra distanse. Med 17 minutter igjen av kampen var det Holse som hamret inn reduseringen. Tagseth vippet ballen videre til dansken som skjøt knallhardt i mål fra spiss vinkel. Det var på ingen måte ufortjent.

Mål etter mål

Da våknet også hjemmepublikummet, og det ble en hektisk avslutning på kampen. Glimt gikk rett i angrep, og en mislykket avslutning av Amahl Pellegrino havnet hos Vetlesen, som alene med keeper sendte Glimt tilbake i ledelsen.

Det ble hetere og hetere på Lerkendal, og Tengstedt scoret sitt 13. mål for sesongen etter en fin målgivende pasning av innbytter Per Ciljan Skjelbred.

Fullstendig kok ble det med to minutter igjen, da Holse ble matchvinner og sendte RBK opp bare poenget bak Glimt.

---

FAKTA

Eliteserien, 27. runde søndag:

Rosenborg – Bodø/Glimt 3-2 (0-1)

Lerkendal stadion: 21.275 tilskuere.

Mål: 0-1 Runar Espejord (17), 1-1 Carlo Holse (72), 1-2 Hugo Vetlesen (75), 2-2 Casper Tengstedt (76), 3-2 Holse (87).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Carlo Holse, Rosenborg.

Rosenborg (3-2-3-2): André Hansen – Erlend Dahl Reitan, Markus Henriksen, Sam Rogers – Leo Cornic (Renzo Giampaoli fra 86.), Edvard Tagseth – Victor Jensen (Per Ciljan Skjelbred fra 59.), Tobias Børkeeiet, Carlo Holse – Ole Sæter (Stefano Vecchia fra 59.), Casper Tengstedt (Olaus Skarsem fra 90.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted (Isak Helstad Amundsen fra 90.), Marius Lode, Marius Høibråten, Brice Wembangomo – Hugo Vetlesen, Patrick Berg, Albert Grønbæk (Ulrik Saltnes fra 67.) – Ola Solbakken, Runar Espejord (Lars-Jørgen Salvesen fra 67.), Amahl Pellegrino (Joel Mvuka fra 85.).

Øvrige resultater søndag: Kristiansund – Aalesund 4-0, Lillestrøm – Odd 0-2, Rosenborg – Bodø/Glimt 3-2, Sandefjord – HamKam 1-2, Tromsø – Jerv 2-2.

Spilt lørdag: Strømsgodset – Haugesund 1-2 , Vålerenga – Sarpsborg 3-3 .