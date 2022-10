LSK-smell på hjemmebane – trøbler i medaljekampen

Kanarifuglenes tap gjør at Rosenborg på 3.-plassen har tre poengs luke etter å ha vendt til 3-2-seier over Bodø/Glimt. Underveis i runden var LSK foran RBK, men utviklingen snudde alt på hodet.

LSK var favoritt hjemme på Åråsen, men det skulle bli en tam affære søndag kveld. Det ble skapt få sjanser, og godt organiserte Odd så hakket farligere ut på kontringer enn hjemmelaget gjorde i etablert spill.

Gjestene vant også etter to sene scoringer der den 16-årige eliteseriedebutanten Faniel Tewelde gjorde forarbeidet til begge.

– Vi var ikke gode i dag. Vi var for upresise. Det er litt høye skuldre, og vi er ikke bestemte nok eller trygge nok med ballen, vurderte LSK-trener Geir Bakke overfor Discovery.

Kontret i senk

LSK-kaptein Gjermund Åsen varslet i pausen at laget måtte skru opp tempoet. Gultrøyene presset også Odd hardere etter sidebytte, men det åpnet samtidig for overganger motsatt vei. Dennis Gjengaar kom alene med Mads Christiansen etter 50 minutter, men en litt hard berøring gjorde at han ikke fikk avsluttet forbi LSK-keeperen.

– Odd er smarte og gode. De kommer på overganger og knekker oss der når vi ikke klarer å skape noe selv, sa Bakke.

Et brudd på midten ga Odd sjansen til å støte på nytt mot LSK-forsvaret etter 81 minutter. Mikael Ingebrigtsen fikk ballen fra Tewelde, dempet den elegant og satte inn 1-0 under Christiansen.

Het unggutt

Kvelden ble enda tyngre for vertene fem minutter senere. Gjengaar løp inn returen til 2-0 etter et skuddforsøk fra Tewelde. Odd-debutanten som fylte 16 år i september, er i vinden etter også å ha scoret fire mål på tre kamper for Norges G17-lag nylig.

– Det var helt vanvittig. Jeg hadde aldri sett for meg dette, sa han om sin målgivende pasning samt forarbeidet til 2-0-målet.

– Nå er selvtilliten på topp. Det er bare å fortsette, smilte tenåringen videre.

Det gjenstår to kamper av årets eliteserie. Lillestrøm skal møte Aalesund borte og HamKam hjemme. For Odd gjenstår kamper mot Strømsgodset (h) og Viking (b).

KAMPFAKTA

Lillestrøm – Odd 0-2 (0-0)

Åråsen stadion: 5957 tilskuere.

Mål: 0-1 Mikael Ingebrigtsen (81), 0-2 Dennis Gjengaar (86).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: Espen Garnås, Pål André Helland, Lillestrøm, Leopold Wahlstedt, Vebjørn Hoff, Mikael Ingebrigtsen, Odd.

Lillestrøm (3-4-2-1): Mads Hedenstad – Espen Garnås, Igoh Ogbu, Vetle Dragsnes – Lars Ranger (Akor Jerome Adams fra 86.), Kaan Kairinen, Ifeanyi Mathew, Magnus Knudsen – Gjermund Åsen (Aral Simsir fra 76.), Ylldren Ibrahimaj (Pål André Helland fra 68.) – Thomas Lehne Olsen (Hólmbert Fridjónsson fra 86.).

Odd (4-1-2-2-1): Leopold Wahlstedt – Kevin Egell-Johnsen, Odin Bjørtuft, Steffen Hagen, Gilli Rólantsson (Josef Baccay fra 90.) – Solomon Owusu – Conrad Wallem, Vebjørn Hoff – Dennis Gjengaar, Syver Aas (Faniel Temesgen Tewelde fra 77.) – Mikael Ingebrigtsen (Abel Stensrud fra 82.).