Reuters: Tusenvis av migrantarbeidere kastet ut i Doha

Blokkene skal være i samme område hvor det er ment at besøkende skal bo under det omstridte mesterskapet. Arbeiderne som bodde i blokkene sier til Reuters at de onsdag kveld fikk to timers varsel på å forlate hjemmene sine før bygningene senere på kvelden ble stengt.

Noen rakk ikke hjem for å hente tingene sine før myndighetene låste bygningene.

– Vi har ingen steder å dra, sa en mann til Reuters torsdag. Da forberedte han seg på å sove ute for annen natt på rad.

En sjåfør fra Bangladesh, Mohammed, sa til Reuters at han hadde bodd i samme nabolag i 14 år før onsdag. Da fikk han og 38 andre beskjed om at de hadde 48 timer på seg til å forlate.

En myndighetsperson i Qatar sier at utkastelsen ikke er relatert til VM, men at det var «i tråd med pågående, omfattende og langsiktige planer for å reorganisere områder i Doha.»

– Alle har siden blitt omplassert i trygge omgivelser, sa han.

Verken Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) eller VM-komiteen ville kommentere saken. Verdensmesterskapet starter 20. november, da vertsnasjon Qatar møter Ecuador.

