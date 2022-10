Zuccarello scoret i Wild-seier

Zucca scoret Wilds første mål i kampen. 35-åringen, som nå står med fem mål og seks målgivende på sesongens sju første kamper, noterte seg for 19 og et halvt minutt på isen. Han fyrte av sju skudd på mål.

Wild havnet under tidlig i første periode etter scoring fra Senators' Alex DeBrincat, men snudde til 3–1 tidlig i andre periode. Kirill Kaprizov og Ryan Hartman scoret de andre to målene for gjestene.

Thomas Chabot reduserte til 2–3 i tredje periode, før Frederick Gaudreau fastsatte resultatet til 4–2. Gjestenes sisteskanse Marc-Andre Fleury (37) gjorde flere viktige redninger de siste minuttene. Dermed vanket det skryt fra Zucca etter kampen.

– Han har gjort det i 20 år nå, så jeg er ikke overrasket. Jeg har spilt mye mot ham opp gjennom årene. Han har vært fantastisk for oss, sa han til nyhetsbyrået AP.

Wild har fått en trøblete start på NHL-sesongen, med tre seire på sju kamper. Zucca & co. møter Detroit Red Wings borte lørdag.

National Hockey League (NHL) torsdag, grunnserien:

Boston Bruins – Detroit Red Wings 5-1, Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 2-3, Ottawa Senators – Minnesota Wild 2-4, Philadelphia Flyers – Florida Panthers 3-6, Nashville Predators – St. Louis Blues 6-2, Chicago Blackhawks – Edmonton Oilers 5-6, Dallas Stars – Washington Capitals 2-0, Seattle Kraken – Vancouver Canucks 4-5, Los Angeles Kings – Winnipeg Jets 4-6, San Jose Sharks – Toronto Maple Leafs 4-3.