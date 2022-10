Ronaldo scoret da United tok seg videre: – Flott å se

United trengte bare ett poeng for å være sikker på spill i turneringen også etter nyttår, men levnet ingen tvil. Samtidig holdt rødtrøyene liv i håpet om gruppeseier, selv om Real Sociedad tok sin femte strake seier i samme gruppe med 2-0 over Omonoia Nikosia.

Det skiller tre poeng mellom de to lagene, og United må vinne bortekampen mot lederlaget med to måls margin for å vinne gruppa og tå rett til åttedelsfinale.

Diogo Dalot, innbytter Marcus Rashford og Ronaldo scoret målene på Old Trafford.

Dalot nikket inn et hjørnespark fra Christian Eriksen rett før pause, mens Rashford doblet ledelsen på innlegg fra Luka Shaw. Ronaldo fikk et mål annullert for offside før han i det 80. minutt satte inn keeperreturen etter sitt eget hodestøt.

– Det var flott å se ham score. Han skapte sjanser, og laget skapte sjanser for ham. Vi kjenner hans avslutteregenskaper. Han trengte et mål nå, og jeg er sikker på at det kommer flere, sa manager Erik ten Hag til BT Sport.

Det var Ronaldos første kamp siden ha skapte skandale ved å nekte å byttes inn i en seriekamp og forlate stadion før kampslutt.

Diskusjon om Antony

– De kom hit for å forsvare seg og kontre. Det tok oss en stund å få det første målet. Det kom på dødball, og vi er fornøyd med det. Straks vi ledet, fikk vi mer rom, og da scoret vi også flere, sa Rashford til BT Sport.

– Nå må vi prøve å vinne med to mål borte mot Real Sociedad. Det blir vanskelig, men vi gleder oss.

Antony skapte debatt med en dobbel piruett som ble fulgt av en feilpasning rett over dødlinja. Han ble byttet ut ved pause, og BT Sport-ekspert Paul Scholes kalte ham «en klovn».

– Det var ikke derfor han ble byttet ut. Det var planlagt, for jeg ville se Rashford med Ronaldo, sa ten Hag til kanalen.

West Ham-seier

United var ikke eneste engelske klubb med europacupsuksess torsdag. West Ham slo danske Silkeborg 1-0 og er gruppevinner i conferenceligaen. Laget dominerte, men slet med uttellingen. Et straffespark satt inn av Manuel Lanzini ble eneste tellende resultat.

– Jeg synes vi burde vunnet med to eller tre mål, sa manager David Moyes til BT Sport etter lagets femte strake seier i europaligaen.

– Vi sparer målene til kampene vi trenger dem i, sa forsvareren Ben Johnson.

Norske Robin Østrøm spilte hele kampen for Silkeborg, som fortsatt er på 2.-plass. Kristian Arnstad og hans Anderlecht greide bare 2-2 hjemme mot FCSB og må vinne i Danmark i siste runde for å gå videre.

Europaligaen menn torsdag, gruppe E:

Manchester United– Sheriff Tiraspol 3-0 (1-0)

Mål: 1-0 Diogo Dalot (43), 2-0 Marcus Rashford (64), 3-0 Cristiano Ronaldo (80).

Omonoia Nikosia ) – Real Sociedad 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Robert Navarro (45), 0-2 Brais Méndez (60).