Qatar innkalte tysk ambassadør på teppet etter VM-uttalelser – aldri skjedd tidligere

Qatars rolle som arrangør av det kommende VM-sluttspillet ble tema da Tysklands innenriksminister gjorde et intervju med den tyske TV-kanalen ARD torsdag. Der kritiserte Nancy Faeser gulfstatens forhold til menneskerettigheter og stilte spørsmål ved om landet i det hele tatt burde ha fått være vertskap for gigantarrangementet som nå står for døren.

Fredag måtte den tyske ambassadøren i Doha møte i det qatarske utenriksdepartementet. Der ble han overrakt et «innsigelsesskriv», heter det i en offisiell uttalelse.

Brevet uttrykte Dohas «skuffelse og fullstendige avvisning og fordømmelse av kommentarer» fra Faeser angående Qatars «vertskap for verdensmesterskapet».

Utenriksdepartementet krever videre «en forklaring rundt disse uttalelsene».

Første gang

Det er første gang en utenlandsk ambassadør har blitt kalt inn på teppet etter kommentarer rundt VM-tildelingen.

Tysklands innenriksminister Faeser skal etter planen besøke Qatar mandag.

I intervjuet med ARD torsdag sa hun at gulfstatens rolle som VM-verter er «veldig vrien» for den tyske regjeringen. Faeser la videre til:

– Det er visse kriterier som må overholdes, og det ville være bedre at turneringer ikke tildeles slike stater.

Kritikk

Qatar har fått omfattende kritikk for sin behandling av migrantarbeidere og landets forhold til menneskerettigheter. Det er også rettet oppmerksomhet mot kvinners rettigheter og behandlingen av personer tilknyttet LHBTQ-miljøet.

Innenriksminister Faeser har tidligere lovet at spørsmål rundt menneskerettigheter vil bli tatt opp i samtaler hun skal ha i Qatar.

– Ingen verdensmesterskap finner sted i et vakuum. Menneskerettighetene gjelder overalt alltid, og nå følger hele verden spesielt med på dette, har hun sagt.

