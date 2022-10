Haaland usikker før Leicester-kampen

Storscoreren kom ikke ut på banen etter pause i Citys 0-0-kamp mot Borussia Dortmund i mesterligaen tirsdag. Etterpå forklarte Guardiola at Haaland hadde slitt med feber før kampen.

I tillegg fikk han en smell i foten i løpet av førsteomgangen. Tre dager senere ga City-sjefen denne statusoppdateringen:

– Han føler seg bedre. Han skal trene i ettermiddag, så får vi om to timer se hvordan han responderer.

Haaland står med mektige 17 mål på elleve ligakamper. Blir han klar og scorer to mål mot Leicester, passerer han sin far på lista over norske målscorere i Premier League. Alfie Haaland gjorde 18 mål på 181 kamper mellom 1994 og 2003.

En måldobbel vil også gjøre at Haaland rapper norgesrekorden fra Ole Gunnar Solskjær når det kommer til antall PL-scoringer (18) i en og samme sesong. Solskjær satte den i 1996/97 innenfor sitt første år i Manchester United.