Glimt-kaptein Patrick Berg usikker til skjebnekamp i europaligaen

Berg deltok ikke på onsdagens trening i Zürich, ifølge VG. 24-åringen har vært usikker til europaligaoppgjøret etter at han fikk en kraftig smell og måtte bandasjeres etter en duell med Dan Peter Ulvestad i 5-0-seieren mot Kristiansund søndag.

– Det har vært en tendens med ettervirkninger. Ettersom det er hode, så holdt vi ham på hotellet i dag, sa Bodø/Glimts assistenttrener Morten Kalvenes på en pressekonferanse før torsdagens kamp i Zürich.

– Ser verre ut enn det er

Ifølge Kalvenes kom klubblegen til trenerteamet tirsdag og sa at Berg følte seg lite grann uvel, men at de ikke opplever det som veldig dramatisk.

– Er han aktuell?

– Ja, for dette er ganske ferskt. Og vi antar at det et ettervirkningene han kjenner på. Vi har sett mange ganger før med sånne skader at kulen kommer, men så ser det mye verre ut enn det egentlig er, svarte Kalvenes.

Skulle 24-åringen ikke være i form til å spille, kan både Albert Grønbæk og Ulrik Saltnes komme inn som erstattere, påpekte assistenttreneren.

Bodø/Glimt trenger seier både mot Zürich og PSV Eindhoven i neste runde for å gå videre som gruppetoer. Glimt klarte 1-1 borte mot PSV i første oppgjør.

Sveitsere i dårlig form

Formkurven til Bodø/Glimt og Zürich kunne ikke vært mer ulik. Kjetil Knutsens menn står med 19-2 i målforskjell og fire strake seirer i Eliteserien. Sveits' regjerende mester Zürich ligger siste på tabellen i hjemlig liga og har fortsatte til gode å vinne en kamp etter 13 runder. I europaligaen er det blitt fire strake tap.

– Jeg tenker det blir en ny spennende europakamp for klubben og byen. Det ser vi fram til. Vi møter et lag som har slitt litt og som sikkert kommer ut i hundre. Så det blir en veldig tøff kamp, konstaterte Glimt-spiss Amahl Pellegrino på pressekonferansen.

Torsdagens kamp mellom Zürich og Bodø/Glimt har avspark klokken 18.45.

(©NTB)